Torkaszakadtából ordított és meghűlt a vér G.w.M ereiben

Olykor még a produkció alkotóit is meglepi, hogy a feladatok teljesítése során a sztárpárok milyen hevesen reagálnak egy-egy olyan szituációban, ami akár hétköznapinak is lenne mondható, ha nem fűszereznék meg néhány egyszerű trükkel. Jelen esetben az egyik érzékszerv hiánya és egy állat okozott hatalmas ijedtséget G.w.M-nek, amikor bekötött szemmel kellett kitalálnia, hogy Edina mit érintett az arcához. Torkaszakadtából ordított G.w.M a Párharc keddi adásában, amikor is a legnagyobb rémálma vált valóra.

Mi ez a szag? Uh, de büdös. Ez egy madár! Irtózom tőlük! Irtózom!

– üvöltötte óriási pánik közepette a zenész. Mint kiderült, az összes szárnyas látványától meghűl a vér az ereiben. Ki hinné, hogy a kőkemény, odamondós szövegeket toló rappernek madár fóbiája van és halálfélelem lesz úrrá rajta, ha meglát egy tollas állatot.