Titokban, kölcsönruhában ment férjhez Nóci

Csak most derült ki: még júliusban, teljes titokban, rendkívül szűk családi körben megházasodott Czifra Noémi, akire alighanem mindenki a ValóVilág műsorvezetőjeként, Nóciként emlékszik. Noha 20 éve nem vállal nyilvános szerepléseket egy-egy kivételes alkalmat leszámítva, és nem is a nagyközönség előtt éli az életét, máig sokan tisztán emlékeznek rá.

Mint elárulta, esküvőjén is csak két tanú, és szerelmével, Andrással közös fiuk, Simi volt jelen, ráadásul a boldogító igent is egy kölcsönkapott csipkeruhában mondta ki, így még véletlenül sem lehet azt mondani, hogy extravagáns lett volna az esemény – meghitt annál inkább.

– Nem volt jelen más, csak a két tanú és Simi, a fiunk. Viszont tudtuk, hogy néhány héttel később, augusztus 6-án a családdal és a barátokkal is bulizunk egy jót. Kívánni nem lehet jobb embereket azoknál, akik körülvesznek jelenleg, hiszen miközben én is intézem a magam feladatait, ők is alaposan belefolytak a készülődésbe. Nemcsak a sminket, de még a dekorációt is a baráti csapat segített összehozni, sőt, a vőfély is társaságbeli volt – mesélte a Best magazinnak Nóci, hozzátéve: ez utóbbi alkalomra már egy barátnője varrt neki ruhát.

Az esküvőt egyébként Simi fiuk születésnapján tartották. A pár ráadásul hét éve van együtt, ami sokaknál szakítópróba, őket azonban láthatóan inkább megerősítette.

– Fantasztikusan sikerült nap volt, tökéletes megerősítése a mi kötelékünknek, amin még viccelődni is szoktunk. Hiszen van, aki hét év után válni szokott inkább. Nálunk azonban soha nem volt egy pillanat bizonytalankodás sem az elmúlt időszakban.