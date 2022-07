Húsz éve nem vállalt nyilvános szereplést Nóci, most elárulta, miért

Nagy izgalommal érkezett Palik Lászlóékhoz Czifra Noémi, akit a legtöbben alighanem csak Nóciként ismertek. Az egykori televíziós nagyon rég nem adott interjút senkinek, de most kivételt tett.

Eltűntem, igen, és húsz éve nem vállaltam semmilyen interjút – kezdte Noémi, aki úgy érzi, soha nem volt egy amolyan celebítpus, csak azt csinált belőle a média.

Maga sem érti, miként, de még mindig megismerik az utcán, miután eltelt húsz év, és visszavonult a nyilvánosságtól. Nóci szerint nem ő maga az oka ennek.

– Nem én voltam a jelenség, aki bemászott az emberek bőre alá, hanem a Való Világ volt az. Az első két széria még olyan szép volt és ártatlan. A vízcsapból is én folytam és a Stohl – folytatta a még mindig fiatalosan tüsi hajú Nóci, aki azt is elismerte, hogy mindig is volt egy karaktere, aki nem a lány a szomszédból, hanem annál sokkal egyedibb, megjegyezhetőbb. Ugyanakkor azt is elismerte: nehezére esett feldolgozni, hogy rá valójában nem kíváncsiak.

– Amikor hazamentem és kitöltöttem egy pohár bort, azért voltam szomorú, mert senki nem volt kíváncsi arra, hogy ki vagyok én.

Nóci a valóságshow kapcsán felfedte: rutin nélkül csöppent bele egyik napról a másikba a műsorvezetésbe, amit imádott, de sem előtte, sem azóta nem így keresi a kenyerét.

Kameraérzékenysége miatt esett rá a választás, aztán ugyanolyan éles váltással lett vége, pont ahogyan indult. Egyszerűen fogalmaz:

– Kirúgtak.

A kétgyerekes anyuka elmondta: nem vágyik szereplésre.

Tök jól elvagyok otthon tréninggatyában, és nem remegek azért, hogy szerepeljek – mesélte a volt műsorvezető, hozzátéve: a felvétel előtt napon is eszébe jutott, hogy lemondja a részvételt, csak az már etikátlan lett volna. Nócinak a két gyermeke között 11 év a korkülönbség: Zsombor fia 17 éves, és édesapjától elváltak útjaik. Kisebbik fia pedig csak hat, az ő születésnapján nagy ünnepséget tartanak majd.

A kicsi szülinapján, július 22-én lesz az esküvőnk! – újságolta a nagy hírt az anyuka, aki egyébként ma már mentálhigiénés szakemberként dolgozik a hétköznapokban.

Nóci nagyon szeret anya lenni, és jobb anyának tartja magát azóta, amióta a kisebbik fia is megszületett. Nehéz időszakon van túl, mert a hivatásában nagy mentális terheket visz a vállán.

– Kell egy tükör, aki kívülről lát. Adok egy teljes képet a kliensemről, nem tanácsolok semmit, hanem segítek a felismerésben – magyarázta a volt tévés, aki nagyon érzékenynek vallja magát. Munkájában ezt sokszor átokként, máskor áldásként éli meg. Több mélyponton van túl, most magabiztos abban, amit csinál, és alig várja az esküvőjét.