Szolnoki Péter: Négy éve egy korty alkoholt sem iszom

Ígéretes vígjátékban tűnik fel hamarosan a Bon-Bon zenekar frontembere, Szolnoki Péter. Egy ideje már vonzza a színészet: 2018 óta játszik a Bon-Bon musicalben, Herendi Gábor Passiójában Pilátust formálja meg, és a jövőre debütáló Legénybúcsú Extra című filmben is feltűnik majd egy jelenetben.

Bár saját legénybúcsúja nem volt, 20-as, 30-as éveiben sokat járt bulizni. De csak módjával.

Sosem drogoztam, egy füves cigit sem szívtam el soha életemben. Négy éve pedig semmi alkoholt nem iszom.

Nemrég rendeltem egy alkoholmentes whiskyt, de borzasztó volt. Maradok inkább a teáknál. Az étkezésben is egészségtudatos vagyok és edzeni járok – mesélte a Borsnak a zenész, aki 2019-ben ezt nyilatkozta a Ripostnak:

– Az ember, amikor már közeledik az ötvenhez, kezdi érezni, hogy mi tesz neki jót és mi nem. Ezért több mint egy évvel ezelőtt úgy éreztem, hogy az alkohol már egyáltalán nem tesz jót nekem. Azóta egy kortyot sem ittam, és jól is esik. Sokkal jobban érzem magam. Egyszerűen úgy éreztem, hogy ez már nem nekem való. Valljuk be, hogy zenészként, annak idején mi megittuk a kenyerünk javát. Rengeteg bulink volt, és amikor elmentünk egy fellépésre, mindig megkínáltak minket valamilyen itallal. Nyilván nem volt szívünk visszautasítani. Viccet félretéve, így teltek az évek, és rájöttem, hogy nem szeretném ezt tovább folytatni.

Négy éve egy kortyot sem iszik Fotó: Markovics Gábor

A Borsnak most elárulta, egy szenvedélye mégis van:

Szivarozni viszont nagyon szeretek.

Van is egy férfi klubunk, összegyűlünk, szivarozunk, beszélgetünk, nevetgélünk, jól érezzük magunkat. Legutóbb meghívtunk egy cipőkészítőt, aki előadást tartott nekünk a szakmájáról.

Gyermekeiről is büszkén mesél a zenész:

– Segítem őket, de nem akarok mindig a nyomukban lenni, fontos, hogy egyedül is megállják a helyüket.

Lánya, Boglárka tévés társszerkesztő, nagyobb fia, Péter vágóként dolgozik, kisebb fia, Balázs pedig a nyomdokaiba lépve zenekart alapított. A The 02s nevű banda számai angol nyelven íródtak:

– Az ő generációja angol nyelven szocializálódott. A zenekar nyitott arra, hogy külföldön is szerencsét próbáljon, én ebben is támogatnám. Bulu – ahogy becézi – anglisztika szakon tanul, tolmácsolást, fordítást, továbbá színpadi színészként a Gergely Theáter tagja is.

Saját tanulmányait is felidézte:

– Eredetileg fuvolaművész tanárnak tanultam. A zenélésen, színpadi léten kívül semmilyen más szakmára nem vágyom – árulta el.