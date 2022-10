Szegedi Fecsó és szerelme kimondta a boldogító igent

A sikeres üzletember és várandós menyasszonya napokon belül szülői örömök elé néznek, ám úgy döntöttek, előtte még felfedezik New Yorkot.

Elmentek a World Trade Center egykori ikertornyainak tragikus helyszínén épített emlékműhöz, emellett a Palace Hotelben és a Trump Towerben is tiszteletüket tették. Itt bukkantak rá egy AutoWed-re, azaz egy házasságkötő automatára, amely ott helyben összeadja a párokat, sőt, még gyűrűt is biztosít a szerelmeseknek.

Fecsó és Bea tavaly karácsonykor jegyezték el egymást, azonban az esküvővel nem siettek, mivel kevésbé érzik fontosnak, hogy hivatalos kereteken belül is összekössék az életüket. Ahogyan azt korábban a Borsnak elmondták, titokban szeretnének összeházasodni, és mi sem bizonyítaná jobban azt, hogy mennyire szeretik a spontaneitást, mint az, hogy egy házasságkötő automata előtt mondták ki a boldogító igent – melyről Bea számolt be insta-sztorijában.

A nevük megadása után a masina feltette a sorsdöntő kérdést. A megfelelő gomb megnyomása után már csak annyi dolguk volt, hogy a gép által kiadott gyűrűket egymás ujjára húzzák, majd megkapták a bizonylatot, miszerint mostantól házasok. Ez persze nem hivatalos, de nagyon élvezték a rögtönzött menyegzőt, ami igencsak különleges, mivel az egész világon csupán két ilyen automata létezik.

A képre kattintva nézhető végig, hogy is zajlott az automata-esküvő: