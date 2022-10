Radics Gigi őszintén elmondta véleményét a TV2 műsoráról

Nagyon szeretek táncolni, de leginkább buliban, ösztönösen, nem pedig betanult koreográfia mentén. Persze volt abban is részem, például a legutóbb megjelent dalaim közül a Szív és a Kávé címűhöz is elég jó kis koreográfiát kellett betanulnom. Eléggé maximalista vagyok, nem érzem, hogy egy ilyen helyzetben, a Dancing with the Stars versenyzőjeként biztosan állnék a lábamon. Csodálom a párosokat, különösen azokat, ahol látszódik, hogy megvan a rengeteg gyakorlás és munka mellett az összhang is