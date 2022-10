Nyilvánosan is felvállalta szerelmét Molnár Andi

Júniusban bombaként robbant a hír, miszerint Szente Vajk és Molnár Andrea egy párt alkothatnak. A közvetlen környezetük egy ideje már kész tényként kezeli, hogy Molnár Andrea és Szente Vajk egy párt alkotnak, ők azonban a nyilvánosság előtt eddig nem vállalták fel szerelmüket, most azonban nagyon úgy tűnik, hogy együtt utaztak Barcelonába, amiről egy “közös” fotót is posztoltak.



Andi a Barcelona egyik meccséről posztolt néhány fotót, az egyiken pedig – ha csak egy kicsit is – de úgy látható, hogy Vajk is feltűnik. A követők egyből kiszúrták, ki is van a képen. A Ripost kiszúrta, hogy az utolsó fotóm a a Dancing with the Stars zsűritagjához bújik a 39 éves táncművész.