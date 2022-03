Németh Kristóf: Felébresztjük álmából a színházat

A Forum Színház igazgatója büszke arra, hogy magánszínházként nem csak hogy átvészelték a mögöttünk álló ínséges két évet, de folyamatosan tudtak dolgozni az idő alatt is, amíg a színházak nem fogadhattak nézőket. Ennek a munkának pedig meg is lett a gyümölcse, amit most éppen a nézők élvezhetnek igazán.



„Ha valamikor akkor most hatalmas szüksége van az embereknek a lelki táplálékra és nekünk most az a feladatunk, hogy felélesszük a színházat abból a Csipkerózsika álomból, amibe a koronavírus ringatta az elmúlt két évben. A Fórum Színház társulata persze ezalatt sem pihent. Abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy egyetlen munkatársunktól sem kellett megválnunk és folyamatosan tudunk dolgozni a háttérben. Ennek a munkának az eredménye, hogy a Magyar Kultúra Napján bemutathattuk Fekete István Tüskevár adaptációját, majd február 27-én óriási sikerrel vittük színpadra a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesületével, és a MUZÁ-val kooperálva a Keménykalap és krumpliorr című darabot” – kezdte a színház igazgatója Németh Kristóf, aki hatalmas lelkesedéssel számolt be a társulat közelgő bemutatóiról, melynek egyikét ő maga rendezi és egyúttal a 2016 márciusában elhunyt Andai Györgyi emlékének ajánlja, hiszen 20 évvel ezelőtt ők ketten játszották Spiró György Szappanoperájának két főszerepét a Kamaraszínházban.

Fotó: muza.hu

Németh Kristóf ugyanakkor játszik is a Fórum Színház társulatában. Legközelebb éppen március 13-án, vasárnap este lép színpadra Gödöllőn a Művészetek Házában. „Garantáltan egy egész estére szóló kikapcsolódásban és egyben egy örök élményben lesz rész annak, aki eljön vasárnap este Gödöllőre. Pikali Gerdával és Nagy Sanyival játsszuk a Hűtlenség ára című Chazz Palminteri darabot. Ez a mű amolyan fekete komédia, tele izgalommal, feszültséggel és rengeteg humorral”- mondta Kristóf, aki belekezdett a Dunakanyar kulturális meghódításába. Vagyis nem „csak” Gödöllőn de Szentendrén is rengeteg programmal várja majd a kultúrára éhes nézőket, hiszen a helyi önkormányzatnak és a Szentendrei Teátrumnak köszönhetően a Fórum Színház állandó játszóhelyre talált Hamvas Béla PMK-ban és a Szentendrei Nyár programjában is feltűnik majd a társulat.

(Ripost)