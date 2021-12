Németh Kristóf: Damu halála ugyanolyan nehéz volt, mint az élete

Ahogy a Bors is megírta, a mesterséges mélyaltatásban kezelt Damu Roland szervezete feladta a harcot a koronavírus ellen. A néhai színészről most pályatársa, Németh Kristóf emlékezett meg, aki a Bors megkeresésére azt is elmesélte, honnan ismerték egymást.

– Mindketten egy időben játszottuk a legismertebb napi sorozatokban, hasonlóak voltak a mindennapjaink, mégis főként a szinkronban találkoztunk – gondolt vissza jó pár évvel ezelőttre a színész.

Kölcsönös tisztelet volt Németh Kristóf és Damu Roland közt Fotó: Kallus György

Kristóf és Roland nem ápoltak közeli barátságot, de mindig kölcsönös tisztelettel viszonyultak egymás felé.

Évek óta nem beszéltünk, nem voltunk összejáró cimborák. De ha összesodort az élet, én egy végtelenül jó kedélyű, nyílt tekintetű, nagy szívű embert láttam benne.

– emlékezett a színész, aki szerint Roland nem tartozott az élet nyertesei közé.

– A halála ugyanolyan nehéz volt, mint az élete – tette hozzá Kristóf. A színész úgy gondolja, a kollégáknak és a pályatársaknak most egy feladatuk van: mélyen együtt érezni a gyászolókkal és a családdal.