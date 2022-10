Ez a pasi nem szereti! – Kemény szavakkal szedik darabokra Muri Enikő és Tóth Szabi kapcsolatát

Szakmai berkeken belül jó ideje pletykálták, hogy Muri Enikő és a Sugarloaf zenekar Tóth Szabija együtt járnak, ám a pár végül egy tévés vetélkedő, a Nyerő Páros miatt döntött úgy, hogy kiáll a nyilvánosság elé. Amikor augusztus legvégén bejelentették a show párosait, derült ki: a két zenész három év után végre felvállalja ország-világ előtt a kapcsolatukat.

Mondanunk sem kell, a vetélkedő lényege pont az, hogy alaposan próbára teszi a párokat, a műsor óta többen is szakítottak (elég csak L.L. Juniort és Körtvélyessy Kingát, Kulcsár Edinát és Csutit, Szabó Zsófit és Kis Zsoltot, Vasvári Vivien és Fecsót említeni, de a lista még folytatódik...), így nem csoda, ha Enikőéket is sokan féltik, ugyanakkor "újonnan megismert" sztárpárként legalább ennyien kíváncsiak a magánéletükre. Enikő és Szabolcs most Palik Lászlóék vendége volt a Három igazság című műsorban, ahol kendőzetlen őszinteséggel érintettek számos kérdést, többek közt a gyermekvállalásét is. Sok kommentelő szerint azonban picit túlságosan is kitárulkoztak: Szabi arcáról ugyanis a nezetők ítélete szerint leolvasható volt, hogy nem tekint olyan szenvedéllyel Enikőre, ahogy tekintenie kéne rá.

A pár külön-külön válaszolt a kérdéseke Fotó: YouTube

Volt, aki a következőképp értékelte Tóth Szabi megnyilvánulásait:

– Érdemes megfigyelni, milyen lelkesedéssel beszél a fiáról, sőt még a volt feleségéről is, és Enikőről sajnos tök közömbösen, kínosan, erőltetett jókedvvel – jelenti ki egy hozzászóló, melyre többen helyeselnek, mondván: ez tisztán látszik.

– Enikő részéről lehet, van kémia, de Szabi részéről ez pusztán kényelmesnek tűnik. Van egy viszonylag dekoratív csaja, akivel sok gond nincs, mert issza a szavait, úgy vezeti, ahogy akarja – tette szóvá egy másik kommentelő, üzenve az énekesnőnek:

Ez a pasi nem akar semmit tőled, kívülről ez látszik.

A hozzászólók szerint Enikő és Szabi mást vár ettől a kapcsolattól és másképp tekintenek egymásra Fotó: YouTube

Volt, aki azt emlegette fel, hogy Szabi a volt felesége árnyékában él, míg más magabiztosan kijelentette az interjút látva-hallva:

– Nem ismerem ezt a Szabit, persze Enikőt sem, de elég jó "arcolvasó" vagyok.

Ez a pasi nem szereti a nőt.

Persze olyan is akadt, aki szerint ugyan ellentétes, ám épp ezért összeillő párost alkotnak, és kifejezetten szimpatikusak, míg más Palik Laci profizmusát és empátiáját emelte ki, amit a műsor vezetése közben tanúsított.

A kommentelők nagy része osztja az itt olvasható véleményeket Fotó: YouTube

A műsornak egyébként különös hangulatot adott, hogy a szerkesztők úgy döntöttek: a két zenészt külön-külön ültetik be a stúdióba, annak ellenére, hogy együtt érkeztek oda, és noha ugyanazokat a témaköröket kapták kérdésként, egymástól függetlenül válaszolhattak rá. Enikő például az anyaság kérdéséről kifejezeten sugárzó arccal beszélt, míg Szabolcs úgy fogalmazott párjáról: még nem áll erre teljesen készen. Ezen kijelentése a beszélgetőpartnereit is meglepte. Alighanem az ehhez hasonló véleménykülönbségek vezették a kommentelőket ahhoz, hogy szinte egyöntetű véleményt nyilvánítsanak a párosról.