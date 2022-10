Komoly tervekkel érkezett az új lakó a TV2 luxusvillájába

A 27 éves személyi edző, Molnár Theo úgy költözött be a SuperTV2 Money or Love című műsorának a villájába, hogy pontosan tudja, mit akar a játéktól.

– Azért jelentkeztem a játékba, hogy megnyerjem a pénzt, de a szerelemmel is számolok, hiszen sokan tetszenek a szereplők közül már most is. A legjobban Szandy jön be, de Kittyvel is szívesen megismerkednék jobban – válaszolt kérdésünkre Theo, aki Svédországban nőtt fel, ezért egy picit töri a magyart. Az izmos srác elárulta, hogy mely pontokat tart fontosnak, ha egy lányt kritikus szemmel néz.

A tetovált srác nyerni jött a villába Fotó: TV2

Legyen kicsit alacsonyabb nálam, tartsa fontosnak az edzést, egészségesen éljen. De nem csak külsőséget nézek, legyen kedves!

– avatott be minket az új lakó. Azt is hozzátette Theo, hogy lesznek meglepetések a személyével kapcsolatban, és nagyon várja a játékokat, amikben szeretne jól teljesíteni.