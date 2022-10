Örülök, hogy vége, nekem éppen elég volt – vallotta be a TV2 kiesője

A SuperTV2 jelenleg is zajló zajló Money or Love reality-jében már javában zajlanak az intrikák, a kötődések, az első csókok, sőt egyik párnál már ennél hangsúlyosabb dolgok is megtörténtek. A kebelcsoda látvány ellenére Zsófi egyáltalán nem adja könnyen magát, ám azt elismeri, talán ez okozta vesztét is. A kieső elmondta: jól érezte magát, és tanult a hibáiból.

Érzelmileg is sokat adott hozzám, megtanultam azt is, hogy kell a két-három lépés távolság; de közben azt is, hogy kevésbé építsek magam köré falakat és könnyebben nyissak érzelmileg. Úgy érzem, most már tényleg készen állok egy hosszú kapcsolatra

– tette hozzá a szőkeség, s azt is elmondta, hogy tudja, a nézők elvárták volna, hogy izgalmasat lássanak a képernyőn, azonban Ádám, akivel közel kerültek egymáshoz, szintén nem rajongója a rövidtávú kalandoknak.

Zsófi búcsúzott a játékból

– Mi Ádámmal úgy gondoltuk, hogy lassú víz partot mos. Ebből a kapcsolatból még talán a való életben lehet valami – adta válaszul Zsófi, aki úgy tűnik megbarátkozott azzal, hogy kiesett a műsorból.

– Úgy gondolom, hogy ebből a játékból a legjobb játékosok előbb távoznak, mint kellene.

De őszinte leszek, én örülök, hogy vége, nekem éppen elég volt.

Angi és Ádám után úgy éreztem, hogy én leszek a következő.