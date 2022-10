Örökre lehunyta a szemét az énekes: a rock and roll úttörője távozott

Meghalt Jerry Lee Lewis – írja a New York Times. A zenész pénteken halt meg otthonában, a Mississippi állambeli DeSoto megyében. 87 éves volt. A hírt ügynöke, Zach Farnum jelentette be. A halál okát nem közölte, de már egy ideje rossz egészségi állapotban volt a rock and roll legenda.

Lewis hat gyermeke közül kettő fiatalon halt meg: Steve Allen Lewis háromévesen belefulladt egy úszómedencébe, míg Jerry Lee Lewis Jr - aki apja mellett dobolt - 19 évesen autóbalesetben halt meg. Négyen - Ronnie Guy, Phoebe Allen, Lori Lee és Jerry Lee III - túlélték őt, akárcsak felesége, Judith.

1984-ben túlélt egy műtétet, amelynek során eltávolították a gyomra egyharmadát, miután többszörös gyomorfekélyt kapott. 1986-ban egyike volt az első 10 előadónak, akit Elvis Presley, Chuck Berry és mások mellett felvettek a Rock'n'Roll Hírességek Csarnokába - írja a The Guardian.

A Grammy-díjas Jerry Lee Lewis zenei karrierje az ötvenes években indult, a louisianai zenész a híres Sun Recordsnál kezdett, amely fontos szerepet játszott Elvis Presley és Johnny Cash karrierjében is. Olyan klasszikusok fűződnek a nevéhez, mint a Whole Lotta Shakin’ Goin’ On, Great Balls Of Fire vagy a High School Confidential.

Lewis 40 stúdióalbumot rögzített, a legutóbbi a Rock & Roll Time 2014-ben. Előző albuma, a Mean Old Man 2010-ben megjelent az Egyesült Államok legjobb 30-as listáján, és olyan sztárokkal énekelt duettet, mint Mick Jagger, Sheryl Crow, Willie Nelson és Eric Clapton.