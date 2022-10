MC Hawer: Már a színpadon sem vagyok az igazi

MC Hawer alaposan ráijesztett a rajongóira, amikor egy fotó kíséretében jelentkezett be a kórházból. A mulatós sztárt is váratlanul érintette a dolog, aznap reggel még nem sejtette, hogy egy kórházi osztályon végződik majd a napja.

Az életét gyakorlatilag az okosórája mentette meg, szerette volna beállítani úgy, hogy vérnyomásmérésre is alkalmas legyen. Ekkor szembesült azzal, hogy a pulzusa az egekben van.

“A normál mérőm 192/110-es értéket mutatott, ami kis híján hypertonia. Elmentem gyógyszertárba valami készítményért, de azt javasolták, azonnal menjek be a sürgősségire”

– számolt be követőinek arról, hogy mi történt vele. A kórházban végzett vizsgálatok szerencsére azt mutatták, hogy nincs komolyabb baj, de ezt követően fel kellett keresnie a háziorvosát, mivel muszáj gyógyszer segítségével beállítani a vérnyomását.

Arról, hogy milyen okok vezettek idáig maga az énekes beszélt a Borsnak.

– Ez egy alattomos betegség, nincs semmilyen tünete, egyszer csak azt vesszük észre, hogy paff, agyvérzés és lebénultunk. Főként a mozgás hiánya okozza és a kor, illetve valószínűleg a genetika is közrejátszik, mert nagyapám agyvérzésben halt meg – kezdte lapunknak a mulatós sztár, s hozzátette, nem ez volt az első alkalom, hogy ilyesmi történt vele.

– Egyszer nagyon magas volt a vérnyomásom, amikor ittam. Megmértem 200/110-et mutatott. Írattam fel vérnyomáscsökkentőt a dokimmal, de miután letettem a piát és következő nyáron elkezdtem biciklizni már nem volt rá szükség. Jó lenne elkezdeni mozogni, mert megmondom őszintén, már a színpadon sem vagyok az igazi ami az állóképességet illeti – vallotta be MC Hawer, s hozzátette, nem elképzelhetetlen, hogy a szakítás miatti feszültség is közrejátszott abban, hogy kissé megromlott az egészsége.