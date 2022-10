Rajongott a szőke hajú sztárokért Köllő Babett

Köllő Babett nem csupán ma öltözködik úgy, mint egy díva, kislányként is ügyelt arra, hogy igazi nők bőrébe bújjon. Egyik kedves gyerekkori emlékét idézte fel lapunknak a gyönyörű színésznő.

– Egyszer kislányként belebújtam Olivia Newton-John bőrébe. Beöltöztem, és előadtuk a híres duettet a Grease-ből, amiben Travoltával énekelt. Imádtam, és ekkor jöttem rá, hogy én a nőies karaktereket vagy színészeket tekintem most is, és tekintettem mintának már akkor is – mondta lapunknak Babett, aki saját elmondása szerint már három évesen tudta, mi lesz belőle, ha nagy lesz.

Kiálltam, és kis óvódásként kijelentettem: színész-énekesnő leszek!

– mesélte a Sztárban Sztár leszek zsűrije, és azt is hozzá tette, hogy amikor ő a nyolcvanas években kislány volt, nem volt ekkora dömping, nem jutottak el ilyen mennyiségben hozzánk a sztárok. Ám ő mégis talált egy-két ikont, akikre mai napig szívesen emlékszik.

A zsűritag mindig lélegzetelállító megjelenéssel mutatkozik. Fotó: Máté Krisztián

– Ilyen volt nekem például a Simlis és a szende szőke ikonja: Cybill Shepherd, aki Bruce Willis-szel játszott a sorozatban. Elbűvölt engem akkor ő nagyon, erre tisztán emlékszem. De ott van Sylvester Stallone egyik korábbi felesége is, Brigitte Nielsen, akihez Majka is hasonlított engem az egyik adásban, ő is ikonikus női jelenség nekem, úgy mint a legnagyobb nő: Sharon Stone is! – folytatta kedvencei sorolását Babett.

Majka Brigitte Nielsenhez hasonlította Babettet. Fotó: Photo12 via AFP

Babett szerint a nagybetűs nő Sharon Stone. Fotó: Collection ChristopheL via AFP

A színésznőnek lélegzetvételnyi szabadideje sincs, hiszen a javában dübörgő show-műsor minden idejét leköti, de egy pillanat erejéig megkértük, gondolkozzon el, milyen lehet most a szereplők bőrében lenni.

Babett kiborulna, ha átmaszkíroznák őt. Fotó: Máté Krisztián

– Amit nagyon nem bánok, az az, hogy nekünk nem kell az egész fejet beborító gipsz-maszkot elkészíteni... azonnal kijönne a klausztrofóbiám, és pánikrohamot kapnék, azt hiszem!

– vallotta be őszintén Babett a Borsnak.