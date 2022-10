Drámai körülmények közt született unokájáról mesélt az Exatonos: Jó esély van rá, hogy teljes életet élhet

Kása András igazi harcos, amit bizonyított már az Exatlonban és most az Ázsia Expresszben is, ahol Rozs Geri párjaként mérettette meg magát. Unokája, az alig pár hónapos Olivér szerencsére örökölte nagypapája szívósságát. Mint ismeretes a TV2 sztárjának unokája éppen egy horvátországi nyaraláson, koraszülöttként jött a világra, és sajnos két nappal később komplikációk léptek fel nála. Előszőr leállt a veséje, majd összeomlott a tüdeje, vérmérgezést kapott, majd át kellett esnie egy szemműtéten és egy agyi beavatkozáson is.

Az Extlon játékosának unokája koraszülöttként jött világra Fotó: Ripost

A kis Olivér megpróbáltatásai azonban ezzel még nem értek véget. Igaz, hogy nemrég végre át tudták szállítani Ausztriába, hogy közelebb lehessen a szüleihez, de egy újabb műtétet kellett végrehajtani rajta, mert az agyvérzés következményeként nem szívódott fel az agyvize, ami miatt egy úgynevezett shunt beültetésére került sor. Kása András erről mesélt a Ripostnak.

– Épp tegnap volt Olivérnek egy kisebb műtétje. Most megnézik, hogy működik ez az eszköz és ha minden jól alakul, akkor teljesen beültetik neki. Bízhatunk benne, hogy ezt majd csak egyszer kell nála kicserélni úgy húsz év múlva" kezdte lapunknak András, aki a könnyeivel küzdve folytatta.

Jó esély van rá, hogy Olivér később teljes életet élhet.

Mi egy fantasztikus család vagyunk és minden erőnkkel a jóra koncentrálunk. Azt valljuk, hogy ha az ember bízik valamiben és azt akarja, hogy minden jó legyen, akkor jó is lesz! – tette hozzá az Ázsia Expressz első kiesőpárosának tagja.