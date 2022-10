Exatlonos fiúk az Ázsia Expressz első kiesői

Nagy reményekkel vágott neki az Ázsia Expressz harmadik évada nyújtotta kalandoknak a két exatlonos fiú, Kása Andris és Rozs Geri. Ám sajnos hiába a jó állóképesség és a pozitív hozzáállás, a szerencse nem az ő oldalukon állt.

Andris arra számított, tovább jutnak. De nem csalódott, imádta a kaland minden pillanatát @TV2

Kicsit meglepődtem a gyors kiesésünkön, abban a hitben voltam, hogy a jó erőnlétem tovább visz a játékban

– kezdett bele lapunknak Kása Andris, aki úgy gondolja, hátrányt jelentett, hogy esetükben férfi párosról volt szó. – A stoppolásnál szerintem könnyebb dolguk van a lány párosoknak. Ha a sofőr mellett ül egy nő is, akkor nekik szívesebben megállnak. Mi meg vagy szimpatikusak voltunk, vagy nem. Sok múlt a szerencsén is.

Andris felidézte, melyik feladat okozhatta a vesztüket:

– A parfümös feladatnál tízből öt illatot kellett volna felismernünk. Nekünk ez nem sikerült jól, négyszer kellett visszamennünk, amiért negyven perc büntetést kaptunk. Sok múlt ezen – vélekedett.

– Összességében azért nem vagyok csalódott, ez egy játék. Mi rossz érhet egy játékban? Hazamegyek a családomhoz… Tragédia nem történt. Jó volt a társaság, sok a nevetés. Mindennek tudtam örülni: a sivatagban egy virágnak, vagy egy gyermeki arc látványának.

Persze voltak konfliktusok, de a vita is az élethez tartozik, ki kell élvezni a problémákat is

– fogalmazott az örök optimista nagypapa, aki bármikor visszamenne egy ilyen kalandra.

Geri és Andris jól kiegészítette egymást, de azért voltak kisebb nézeteltérések @TV2

– Ha itt is lenne egy All Star évad, mint az Exatlonban, biztosan visszamennék. Rutinosabb lennék. Egy kis nyelvtanulás jó lenne, bár el kell fogadnom, hogy semmi nyelvérzékem. De Győzinek sem volt, ő is magyarul beszélt és hadonászott, és elboldogult.

Azt azért sajnálom, hogy a kommunikációban Geri nem hagyott kibontakozni engem. Jó lett volna, ha hagyja, hogy elmondjam a jó mondatom.

Andris mindenkivel megtalálja a közös hangot, így összességében Gerivel is jól kijöttek, ám kiemelte, mi volt párja gyengesége:

– Gerinek a szálláskeresés volt a legnehezebb, de valahogy minden alkalommal megoldottuk, és amikor felkeltünk reggel, mindig azt mondta, hogy: na ez nem is volt olyan rossz. Én pozitív ember vagyok, mindig a jót próbálom megkeresni mindenben. Illetve, Gerinek volt az a nézése... Meg sem kell szólalnia, láttam a szemén, hogy ezt üzeni nekem: „ne szólalj meg, menjél!” – mesélte nevetve a nagypapa.

Lapunk felkereste Andris párját, Gerit is, aki így vélekedett:

Megjártunk mennyet, poklot

– összegezte utólag. – Sokat tapasztaltunk magunkról, a környezetről.

– Mióta itthon vagyunk, sokszor gondolok bele, hogy mi lenne, ha stáb nélkül, egy hátizsákkal, kis zsebpénzzel újra kimennék – lelkendezett Geri, aki az Exatlonban látottakhoz képest, láthatólag jópár kilót leadott.

– Megmaradt a nyári formám. A testem ezt csinálja: nyáron lefogy, télen meg felszed egy kicsit, olyan mint egy maci – nevetett a személyi edző.

Geri bármikor visszamenne egy hasonló kalandra @TV2

Szerinte jól kijöttek egymással, amiben közrejátszott Andris higgadtsága:

– Dominikán is az volt a beceneve, hogy Higgadt, vagy Higany – nevetett Geri, akinél viszont néha elszakadt a cérna.