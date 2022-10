Károly király lefizetné Harry herceget, hogy megússza a botrányt

2021 nyarán bombaként robbant a hír, hogy Harry herceg önéletrajzi könyvet fog megjelentetni. Már ekkor sejteni lehetett, hogy az interjúk során is igen sok szennyest kiteregető Harry a könyvben sem fogja visszafogni magát, sőt, alighanem még több sebet fog feltépni, még kellemetlenebb helyzetbe hozva a brit királyi családot. A könyvet, amiért a herceg 60 millió dollár előleget kapott, és ami már a nyáron elkészült, eredetileg valamikor novemberben tervezték megjelentetni, ám a királynő halála keresztbe húzta az eredeti terveket, és (többek közt) kegyeleti okokból a halasztás mellett döntöttek. A halasztás azonban nem jelenti azt, hogy a könyv eltűnt volna a süllyesztőben, csak egy rövid, szusszanásnyi időt kapott a család, akik lassan újra elkezdhetnek rettegni, mikor jelenik meg az iromány és mi is lesz benne.

Harry herceg megjelenés előtt álló önéletrajzi könyve komoly fejfájás okoz jó ideje a királyi családnak Fotó: picture alliance / Dutch Photo Press / Northfoto

A brit királyi család egyik szakértője, Tina Brown szerint azonban könnyen lehet, hogy végül sosem kerül a boltokba az önéletrajz, Károly király legalábbis mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy így legyen. Az írónő szerint Károly attól sem retten vissza, hogy nemes egyszerűséggel ményen a zsebébe nyúljon, és pénzzel győzze meg fiát, valamint a kiadót.

Nem jelenik meg, vagy nem ilyen formában

Egyébként más szakértők is azon a véleményen vannak, hogy az önéletrajzot soha nem olvashatjuk – eredeti formájában semmiképp. Egyrészt az utóbbi időben érezni, hogy Harry herceg és Meghan Markle újra közelíteni igyekszik a családhoz, a könyv azonban elvágná minden esélyüket a visszatérésre. Ráadásul a pár az uralkodóval, II. Erzsébettel szemben sosem volt kritikus, magát a monarchiát mindig is tisztelték, Károlynak és feleségének, Kamillának azonban garantáltan odaszúrtak az irományban. Ezeket a részeket nagy valószínűséggel akkor is kiveszik a könyvből, vagy legalábbis finomítják azokat, ha megjelenik, Károly hatalomra kerülésével ugyanis sok minden megváltozott.

– 2023 az egyezkedés éve lesz Harry és Meghan számára. Mindig óvatosak voltak, hogy az uralkodót, II. Erzsébetet ne támadják. Ő azonban elhunyt, a helyét pedig Károly és Kamilla vette át. Az egyezkedés pedig egyértelműen nem járhat sikerrel, ha az új uralkodóval szemben kritikával élnek – magyarázta egy forrás a The Sunnak.

