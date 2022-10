Olyan fotó készült a bikinis Horváth Éváról, hogy még mindig a leejtett állunkat keressük

Horváth Éva szeptemberben utazott vissza Balira, ahol családjával él egy ideje. Nagyobbik fia már ott kezdte az iskolát. Igaz, nem rég kezdődött meg az oktatás, de ott már most őszi szünetet tartanak, így elutazhat a család nyaralni. Az egykori szépségkirálynő Insta-oldalán, egy igencsak szemet gyönyörködtető bikinis fotó kíséretében tippeltette meg követőivel, vajon hova mennek. Volt, aki Görögországra tippelt, más Egyiptomra, bár olyan is akadt, aki Ceglédet dobta be, mint lehetséges úticélt.