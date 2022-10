Hamarosan kezdetét veszi a a Dancing With The Stars harmadik évada. A hírességek már jó ideje gőzerővel készülnek, így mindenki izgatottan várja, hogy elinduljon az élő show.

A nézők most foglalják el a helyeiket a stúdióban, köztük Schobert Norbert is, akin látszik, hogy már most nagyon izgul Rubint Rékáért.