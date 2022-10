Kínos: Párja már feleségül venné, Gáspár Evelin nemet mondott

Gáspár Győző nagyobbik lánya, Evelin könnyen lehet, hogy megtalálta élete szerelmét Attila személyében, akiket mostanában a tévénézők is jobban megismerhettek már a Párharc című műsornak köszönhetően. Sokakban felmerült a kérdés: vajon mikor húz gyűrűt a srác a lány ujjára. Bizony, ezen gondolkozik Győzi is, és maga Attila sem zárkózna el a dolog elől, sőt! Csak Evelin nem akarja a házasságot. Jelenleg nagyon nem. Később: ki tudja?

Attila már megkérné Evelin kezét, de tudja, hogy a lány nemet mondana Fotó: Bánkúti Sándor

Látva, hogy milyen boldogok vagyunk, édesapám fejében egyre hangosabban szólnak az esküvői harangok.

És sajnos vagy nem sajnos, már Attila fejében is. (…) Meg édesapám is adja alá a lovat – magyarázta Evelin a Story magazinnak, hozzátéve: bár egyre szimpatikusabb neki a házasság, egy ideig még biztosan nem mond igent. Ráadásul már most is olyan, mintha férj és feleség lennének.

– Nekem nincs szükségem papírra. Ehhez továbbra is tartom magam. (…) De hát már most úgy élünk, mint a házasok! Mosok, főzök rá. (…) Szeretem, így természetes, hogy a gondját viselem, de ez papír nélkül is megy! De soha nem mondom, hogy soha. Az is előfordulhat, hogy egyszer majd feleségül megyek hozzá – folytatta.