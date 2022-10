Exkluzív anya-lánya fotók: Ilyen nagy már Judy gyermeke, Maja

Egy kis eldugott faluban, Szicília gyönyörű lankáin töltött nemrég pár napot Judy. Az utazást eredetileg pár barátnőjével tervezték, ám amikor Judy el akart köszönni kiskamasz lányától, hirtelen kifakadt.

– Maja nem akart elengedni, zokogott! Hát mit volt mit tenni, ő is jött velünk! – nevetett mesélés közben az énekesnő, majd hozzátette, „szerencse”, hogy lekéste a repülőgépet, amivel ment volna korábban, mert így magával vihette lányát is.

Nagyon cuki kis családi vállalkozásoknál jártunk, gyönyörű vidékeken. Volt egy nap, a mikor kissé szörnyülködtünk, ahogyan a polip kinézett előttünk kiterítve, ugyanis meg kellett főznünk. Miután én szeretem a tengeri herkentyűket, végül rávettem magam, hogy hozzányúljak

– mesélte a gyönyörű anyuka, aki a 11 éves Majával és barátaival együtt az olasz vendéglátó család kis éttermében főzték meg az állatot. A szálláson a társaság születésnapot is ünnepelt, és a tengerben is lubickoltak.

Az énekesnő kislánya imádta a környék négylábú kedvenceit Fotó: Saját



– Úgy hiszem nagyon tartalmasan töltöttük el a négy napot, Maja is nagyon klasszul érezte magát. Szicília szűk sikátorai tele vannak macskákkal, vagy kóborló nagyon barátságos kutyákkal. A lányom agyon szeretgette őket, míg mi felnőttek megkóstoltuk a finom borokat – mesélte a nyárutó élményeit Judy. Az énekesnő jól is tette, hogy rápihent az őszre, hiszen mint minden évben, idén is megtartják a hagyományos Groovehouse nagykoncertet az Akváriumban, ez évben november 12-re esett a választásuk.

Igazán hangulatos környezetben pihentek Fotó: Saját

Készülnek a tengeri ételek Fotó: Saját

Maja is segédkezett a konyhán Fotó: Saját

Finom borkölteményeket kóstoltak Fotó: Saját

Maja zokogott, mert nem akarta egyedül elengedni édesanyját Fotó: Saját

Jókat evett, ivott a társaság Fotó: Saját