Mándoki László gyászolja barátját: Rengeteget köszönhetek Szakcsinak

Szakcsi Lakatos Béla vasárnapi halála megrázta az országot. Családja mellett barátai is gyászolják a Nemzet Művészét, köztük Mándoki László is, akivel nagyon mély volt a kapcsolatuk.

– Nagyon megviselt a halálhíre. Rengeteget köszönhetek neki, felkarolt és később a lányomat is segítette, amikor két szemesztert Magyarországon tanult. Egy korszakalkotó zseni volt, tisztán emlékszem arra, amikor az egyik albumát a müncheni stúdiómban vettük fel, milyen nagy élmény volt. Utána pedig látni New Yorkban a vezetők arcán a mosolyt, mert annyira jó és magyar volt a zenéje – emlékezett vissza Leslie Mandoki.

A zenész rengeteget tanult Szakcsi Lakatos Bélától, mint mondja, nem csak a muzsikáról.

– Hihetetlen kreativitása volt, aki szívből játszott. Többször is volt olyan, amikor csak elkezdtünk jammelni és csak utána jegyeztük le. Pótolhatatlan veszteség a magyar zene világának a halála. Hétfőn a Soulmates tagjaival videótelefonon emlékeztünk meg Szakcsiról – mesélte mesteréről Mándoki, akinek zenekarában is játszott a legendás zenész.

A sötétben fáklyaként világított nagy szívével és a zenei fegyelemmel, amivel dolgozott. Úgy gondolom, példaértékű lehet az élete és a munkássága a fiatalok számára is. Örülnék neki, ha követnék a nyomdokait az ifjú zenészek

– osztotta meg a Borssal a gondolatait a zenész. Legjobban azt sajnálja, hogy augusztus 19-én már nem léphettek együtt a színpadra az időjárási viszontagságok miatt.

– Pont akkor lett vége a számnak és a koncertnek is, amikor felhoztam volna Szakcsit a színpadra. Minden alkalommal úgy konferáltam fel, hogy „ most jöjjön a király”. Bár ő mindig azt mondta, hogy nem az, de nekem ő az volt. Mindig odasúgtam neki ezekben a pillanatokban, hogy „Te vagy a király”! Ez az augusztusi koncert lett volna az utolsó nagykoncertje, nagyon sajnálom, hogy nem tudtunk akkor együtt játszani – mesélte szomorúan Leslie, aki azt is elmesélte, hogy feleségével való megismerkedése után még Szakcsi Lakatos Bélának és családjának is bemutatta szerelmét. Leslie azt is határozottan kijelentette, hogy mentora és barátja temetésére mindenképpen hazautazik, legyen bárhol a világban.