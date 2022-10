Megszólalt Szakcsi Lakatos Béla fia, megrázó részleteket árult el a jazzlegenda haláláról

Az egész országot megrázta vasárnap délelőtt a szomorú hír, 80. életévében elhunyt a legendás magyar zongoraművész és zeneszerző, Szakcsi Lakatos Béla. A Magyar Jazz Szövetség hivatalos Facebook-oldalán adott tájékoztatást a magyar jazz ikonikus alakjának halálhíréről.

A család, a felesége, két fia – ifj. Szakcsi Lakatos Béla és Szakcsi Lakatos Róbert – is gyászolja a művészt, gyászukban osztozik az egész ország. Robi a Borsnak megrendülten nyilatkozott életük egyik legszörnyűbb napjáról, amikor édesapjuk, tragikus hirtelenséggel örökre lehunyta a szemét.

Váratlanul hunyt el a jazz-zenész. Még családja sem számított rá Fotó: Balogh Zoltán

„A szívével többször is volt problémája”

– Borzasztó ez a veszteség számunkra. Hirtelen jött, de erre sosem lehet felkészülni.

Nagyon megviseli az egész családot édesapám halála, de főleg édesanyámat, mert otthon történt a tragédia.

Tudtuk, hogy nem volt teljesen egészséges, a szívével többször is volt problémája, mű szívbillentyűvel élt, sajnos infarktusa is volt, ehhez jött még régóta a szívelégtelenség, ez vezetett a halálához – kezdte érdeklődésünkre Róbert, aki azt is elárulta, a betegségek ellenére semmilyen előjele nem volt a tragédiának, hiszen pénteken még a Pestújhelyi Közösségi Házban lépett fel Gerendás Péter oldalán.

Fia, Szakcsi Lakatos Róbert megtörten nyilatkozott a Borsnak Fotó: Ladóczki Balázs

Külföldön érte a szomorú hír

– Még dolgozott, minden egészségügyi problémájából fel tudott épülni.

Én épp Dániában turnéztam, egy kompon ültem, úton a koncertsorozat következő helyszínére, amikor telefonon kaptam a szörnyű hírt, apukám elhunyt.

Azonnal lemondtam minden fellépést erre a hétre, jövő héten pedig Törökországban egy-két koncertem lett volna, azt sem tudom vállalni. Vasárnap már vissza is jöttem a családomhoz, hogy támogatni tudjuk egymást – mondta megtörve a zenész, aki azt is elárulta, testvérével együtt nagyon jó kapcsolatot ápoltak édesapjukkal, nagyon tisztelték őt, épp ezért különösen nehéz számukra feldolgozni a veszteséget.

– A temetés időpontját egyelőre még nem tudjuk, de az már biztos, hogy a Fiumei úti temetőben helyezzük végső nyugalomra. A kulturális minisztérium saját halottjának tekinti. Mivel nagyon sok tisztelője volt apukámnak, így mindenkinek lesz lehetősége tőle végső búcsút venni, és elkísérhetik az utolsó útjára – tájékoztatta munkatársunkat Róbert.

A Fiumei úti temetőben helyezik majd végső nyugalomra a zenészt Fotó: YouTube

Felgyógyult a koronavírusból is

A legendás zenész nyár elején újra megküzdött a koronavírussal, de mint eddig más oly sok mindent, ezt is le tudta győzni, akkor beszélt lapunkkal állapotáról, utoljára...

– Nem sokat segít szerintem az állapotomon, hogy komoly hörgőgyulladással is meg kell küzdenem emiatt. Antibiotikumokkal tömöm magam, és reménykedem abban, hogy minél hamarabb felépülök. Szerencsére én megúsztam láz nélkül. Szeretném azt hinni, hogy se perc alatt lábra fogunk állni – nyilatkozta anno a Borsnak a Nemzet Művésze.

Búcsúznak a zenésztársak, a barátok

Alighanem Gerendás Péter játszhatott utoljára együtt Szakcsival. E szavakkal búcsúztatta:

– Barátaim! 48 óra sem telt el azóta hogy egy korszakos zsenivel játszhattam. Az otthonában próbáltunk, beszélgettünk. Aztán a színpadon muzsikáltunk a szó szoros értelmében. Megbeszéltük, hogy ezt megismételjük egy igazi Steinway zongorával. Sajnos ez már nem lesz, nem lehet. Tudjuk mindannyian, hogy egyszer vége lesz és meghalunk. De ezt most nem akarom megérteni, elfogadni. Isten Veled drága Szakcsi Lakatos Béla!

Bangó Margitot megrendítette a zenészlegenda halálhíre:

– Hatalmas veszteség ért minket, eltávozott közülünk a világ egyik legnagyobb zongoraművésze és zeneszerzője, Szakcsi Lakatos Béla. Nem találok szavakat drága Bélám, egy legenda voltál, és az is maradsz örökre! A családodnak Isten adjon békességet, neked pedig örök életet! Minden közös fellépés egy áldás volt számomra! A jövő zene nemzedékének örök példa maradsz! Köszönöm, hogy ismerhettelek!

Orbán Viktor is közösségi oldalán búcsúzott a zongoristától:

– Amire csak a legnagyobbak képesek: szívből játszott – a lelkünkért. Isten nyugosztalja Szakcsi Lakatos Bélát!

Nyári Károly nem csak egy nagyszerű zenészt, de egy barátot is elvesztett:

– Megrendülten és fájó szívvel fogadtam a hírt, hogy elhunyt drága barátom, egy fantasztikus ember, egy pótolhatatlan művész, Szakcsi Lakatos Béla. Isten nyugosztalja őt, legyen áldott az emléke! Szívünkben örökké őrizni fogjuk mindazt a szépet, amelyet tőle kaptunk! Őszinte részvétem az egész család számára.