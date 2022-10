Csobot Adélból kijött a tüzes vadmacska

Már az első adásban is mindenki szuperlatívuszokban beszélt Csobot Adél tánctudásáról, és az énekesnő most is megmutatta: a táncparkettre született. Neki és partnerének a "combok csókjának" nevezett táncot, a tangót kellett bemutatni, ami lenyűgözően sikerült. Hegyes Berci és Csobot Adél ismét kivívta a zsűri dicséretét – jegyzi meg a Ripost.

Igazán szenvedélyes táncot mutattak be Fotó: Vaskó Tamás

A zsűri értékelése szerint a kiscicából az évek alatt igazi vadmacska lett, Adél olyan nővé érett, aki után bizony mindenki megfordul Fotó: Vaskó Tamás

Természetesen a kiragadott pillanatok nem adhatják vissza a produkciót, így mutatjuk "mozgásban is" a csodát: