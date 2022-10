A Dancing With The Stars második adása rögtön olyan látvánnyal nyitott, amit aztán igen nehéz lesz felülmúlniuk a versenyzőknek. És itt most elsősorban nem a sztárvendég Facundo Arana produkciójára gondolunk, sokkal inkább a műsorvezető Lékai-Kiss Ramóna mérföldhosszú lábaira, amit bizony nem sok ruha takart, így mindenki megcsodálhatta. Mutatjuk is rögtön azok kedvéért, akik lemaradtak róla, vagy csak simán újranéznék ;)

Már csak ezért a látványért is érdemes volt a TV2 műsorára kattintani Fotó: Vaskó Tamás