91 évesen dobta le a textilt a világ legidősebb szupermodellje

Carmen Dell'Orefice nevével vagy fotójával garantáltan találkozott már mindenki, aki komolyabban beleásta magát a divatvilág híreibe, történéseibe az elmúlt háromnegyed évszázadban: nagyjából ennyi ideje van ugyanis a kamerák előtt az amerikai modell, aki igen, még véletlenül sem nevezhető fiatalnak. Júniusban ünnepelte a 91. születésnapját. Első komolyabb munkája 15 évesen volt, amikor a Vogue címlapján szerepelt, azóta pedig folyamatosan a modellkedés töltötte ki az életét. Igaz, 1959 és 1978 közt tartott egy "rövidebb" szünetet, de aztán visszatért a kifutókra és a kamerák elé.

Carmen egyébként már a 2012-es tavaszi-nyári szezon óta szakmája legidősebb aktív képviselőjének számít, aki vallja: az életkor csak egy szám, ami valójában nem jelent semmit.

Épp ezt alátámasztandó mondott igent most a New You magazin felkérésére is, akik úgy döntöttek: meztelenül, csupán egy testszínű bugyit, valamint egy szál lepedőt lazán magára húzva fotózzák.