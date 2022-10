Berki Mazsi: Túlélek és továbblépek, nem tehetek mást

Berki Mazsi lelke a jelek szerint már gyógyulóban van, és bár csak alig hat hónapja vesztette el a férjét, Berki Krisztiánt, a közös kislányuk és bizony saját maga érdekében is kénytelen továbblépni és az életre koncentrálni. Kap is ezért hideget-meleget az internet népétől, de ezt – nagyon okosan – figyelmen kívül hagyja.

Az elmúlt időszakban újra elkezdett társaságba járni, nyitni az emberek és a világ felé, ami külső és belső változásokat indított el benne.

– Van, amire soha nem tudsz felkészülni. Ilyen az elmúlás. Akkor sem, ha tudod, hogy közeledik. Az idejét senki nem tudja. Te sem, én sem. Fáj? Fáj. De az élet megy tovább. Akkor is, ha fáj. Nekem most két nagy feladatom van: az elengedés és megtartás. Elengedni azt, akivel az egész életemet kívántam megosztani. Megtartani a gyermekem egy életen át. Erőre van szükségem? Igen. Most már tudom mit jelent elveszíteni… – írta Mazsi korábban az Instagram-oldalán.

Berki Krisztiántól a szerettei májusban vettek végső búcsút Fotó: Markovics Gábor

Közel kellett engednie magához egy férfit

A fiatal özvegy életébe hatalmas változást hozott az, hogy elvállalta a Dancing with the Stars című TV2-es grandiózus táncversenyben való szereplést. Nem csak azért, mert olyan minőségében kell megmutatnia magát, ahogy a nagyközönség még sosem látta, de azért is, mert a tánc miatt fizikailag közel kellett engednie magához egy számára idegen férfit. Ez volt az egyik legnehezebben megugrandó feladata:

Én egy nagyon közvetlen ember vagyok, de kevés embert engedek be az életembe. Viszont a Ferit (Bonyhádi Ferenc – a szerk.) már elkezdtem beengedni, ami nálam nagy szó, és megbízok benne, ami fontos. Egyrészt a táncnál is nagyon fontos a bizalom, meg egy barátság, egy kapcsolat kialakulásánál is

– mesélte Mazsi a táncpróbák elején.

Az, hogy képes lett újra bízni egy férfiben, tényleg nagy szó azok után, amin keresztülment Berki Krisztián oldalán. Talán emlékeznek még arra a cikkünkre, amelyből kiderült, hogy a celebpárnak a kapcsolatuk végén olyan komoly veszekedéseik voltak, hogy egy alkalommal Berki hasba rúgta Mazsit úgy, hogy éppen a karjaiban tartotta az akkor egy hónapos közös kislányukat. Ezek után nem kérdés, hogy viszolygott a gondolattól is, hogy egy férfi fizikailag közel kerüljön hozzá.

Mazsi a kislánya érdekében is igyekszik újra megélni a boldog pillanatokat, hogy kiegyensúlyozott anyukája lehessen a kis Emmának

Nem akarok megfelelni senkinek!

A lelki terápiát tehát a tánc jelentette és jelenti a mai napig is, Mazsi egyre inkább kezdi visszanyerni az életkedvét. Érdekes dolog, hogy emiatt rengeteg kritikát és bántást kap az interneten. Sokan vannak ebben az országban, akik felhatalmazva érzik magukat arra, hogy véleményt nyilvánítsanak egy számukra teljesen idegen ember érzéseiről és magánéletéről. Ezek a hangok azonban – nagyon helyesen – nem jutnak el Mazsi füléig.

Nem akarok megfelelni senkinek, az én életem az én tragédiám és az én jövőbeli terveim csak az enyémek, az idegenek véleménye mit sem számít. Túlélek és továbblépek, nem tehetek mást. És nem fogok senkitől sem elnézést kérni azért, mert, ha bár csak percekre is, próbálok boldog lenni.

Berki Krisztián özvegye senkinek sem akar megfelelni, csak önmagának és a kislányának Fotó: Szabolcs László

Újra rátalált a szerelem

Az eltökéltségének gyümölcse lett az, hogy Mazsi az egyik barátnőjén keresztül megismerkedett egy szimpatikus férfivel, akivel – a pletykák szerint – egymásba szerettek a nyár végén. A fiatal édesanya erről nem hajlandó nyilvánosan beszélni, mert mint mondja, megtanulta a leckét, soha többé nem akarja a magánéletét a nyilvánosság előtt élni.