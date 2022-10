Berki Mazsi vallomása: Ferit már elkezdtem beengedni az életembe

Senkinek sem szabadna olyasmit átélnie, amin Mazsi az elmúlt fél évben tapasztalt meg. Elvesztette a férjét, és a gyász mellett az emberek gonoszságával is szembe kellett néznie. Mindezt úgy, hogy közben néhai hitvesének emlékét őrizve, fájdalmas titkokat hallgatott el a nyilvánosság elől. Tette mindezt a saját, és persze a lassan egyéves kislánya, Emma nyugalma érdekében is. Részben ezért vállalta el, hogy versenyezzen a Dancing with the Stars adásaiban.

Én egy nagyon közvetlen ember vagyok, de kevés embert engedek be az életembe. Viszont a Ferit (Bonyhádi Ferenc – a szerk.) már elkezdtem beengedni, ami nálam nagy szó, és megbízok benne, ami fontos. Egyrészt a táncnál is nagyon fontos a bizalom, meg egy barátság, egy kapcsolat kialakulásánál is

– mondta Mazsi, aki a hétfőn megjelenő Borsban még több részletet árul el arról, mi vagy ki teszi őt boldoggá jelenleg.