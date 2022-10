Ada meglepő vallomása: Vásárláskényszeres vagyok!

A műsorvezető 3 évet töltött Németországban, harmadik gyermekét is ebben az időszakban hordta ki. Nem volt könnyű dolga, mivel a kis Freya idén májusban született, azaz Ada a Covid-járvány kellős közepén lett várandós. Mivel rengeteg rémtörténetet hallott ő és a családja, ezért a szerettein kívül gyakorlatilag senkivel sem találkozott, legfeljebb a boltban futott össze néhány emberrel. Ez a kevéske szociális interakció is megszűnt a 32. héttől, amikor is a családja megtiltotta neki, hogy boltba menjen, amit egyébként kikapcsolódásként élt meg.

– Azt mondták, innentől fogva én egymagamban az erdőben sétálgathatok, és ennyi az összes kapcsolatom más emberekkel. 4-5 héttel azután, hogy megszületett Freyci, azt mondták, hogy na, most már mehetek boltba, és bementem egy drogériába. Olyan volt, mintha Disneylandbe vittek volna. Én annyira élveztem, hogy a WC-papírok között válogathatok! Maga volt a mennyország, hogy kiszabadultam és láthattam 3 embert, valamit vehettem és fizethettem! Én vásárláskényszeres vagyok. Patikába imádok járni, ez egy furcsa szokás… – vallotta be Lilu Makeup/Down című beszélgetős-sminkelős műsorában Ada, aki imádja szórni a pénzt. Olyan dolgok megvásárlása okoz neki örömet, ami másoknak teljesen hétköznapinak számít.

– Én szeretek költeni, de nem feltétlenül ruhákra, ékszerekre vagy cipőkre, hanem olyan hülyeségekre, mint hogy legyen otthon még egy tusfürdő, mert éppen annak tetszik az illata. Ha egy ilyen helyre beszabadulok, akkor az gáz. Az egy pénznyelő – tette hozzá a háromgyermekes anyuka.