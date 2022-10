„A gyerekeimet már soha nem kaphatom vissza úgy, ahogyan korábban éltünk” - Pszichológus segítségét kérte Szabó András Csuti

Míg a tengerentúlon már az '50-es '60-as években teljesen természetes volt, hogy valaki pszichológushoz jár, addig hazánkban sajnos még mindig sokan vannak, akik szégyenérzet miatt ezt nem teszik meg. Ez az egyik oka annak, hogy egyre többen vetnek véget az életüknek, mert a fájdalom és a kilátástalanság felemészti a lelküket. A sikeres üzletember a Borsnak őszintén beszélt arról, mikor és hogyan jutott erre a döntésre.

Fotó: Bánkúti Sándor

A hozzám közel állók közül egyre többen mondták, hogy annak a töredékétől, amit átéltem, más már lelkileg összeroppant volna. Az i-re a pont akkor került fel, amikor az év elején elvesztettem mindkét nagymamámat is. Annyira feszített, hogy azt éreztem, muszáj beszélnem valakivel

– mondta őszintén Csuti, és azt is elárulta, hogy számára az életében 3 alappillér alkotja a boldogságot.

– Tökéletes apja akartam lenni a gyerekeimnek – úgy érzem, az is vagyok, fantasztikus gyereke az édesanyámnak és nagyon jó főnöke a kollégáimnak. Ahhoz, hogy ezt a nehézségek ellenére is fent tudjam tartani, több szakembert is ajánlottak. Az egyik doktornő az első találkozáskor leszögezte: sem most, sem a jövőben nem fedhetem fel a kilétét. Ekkor éreztem azt, hogy jó helyen vagyok.

Ő Szabó Andrásnak akar segíteni és soha nem kérkedne azzal, hogy Csuti jár hozzá

– magyarázta, s hozzáfűzte, már az első alkalom után óriási mélységeket élt meg.

– A doktornő figyelmeztetett, hogy komoly érzelmi fájdalmaim lesznek a felszaggatott sebek miatt, ezért

ne lepődjek meg azon, ha a legváratlanabb pillanatban egyszer csak elsírom magam.

A nagypapája mellett testvérétől, majd két nagymamájától is örök búcsút kellett vennie, közben véget ért a házassága is, amin érzelmileg már túltette magát. Leginkább az fáj neki, hogy bár sok időt tölt Medox és Nina társaságában, mégsem lehet összehasonlítani azzal, amikor még családként éltek együtt.

– A gyerekeimet már soha nem kaphatom vissza úgy, ahogyan korábban éltünk. Tehát amikor azt mondom, hogy valószínűleg már soha nem leszek boldog, akkor erre gondolok… – zárta gondolatait Csuti, akinek életében a legörömtelibb pillanatokat a gyermekeivel töltött idő adja.