Az első ValóVilág nyertese elárulta, miért lépett ki a reflektorfényből

2022 decemberében Szabolcs győzelmével ért véget a ValóVilág legelső szériája. Az egykori reality-nyertest ennek ellenére ma már csak a legritkább esetekben hívják VV Szabolcsnak, Mészáros Szabolcsnak annál inkább. Nem véletlenül, ugyanis jó ideje a rendőrség berkein belül keresi a kenyerét. Minderről Palik László vendégeként mesélt részletesen.

Hiába nyerte meg a valóságshow-t, nem maradt a képernyőn Fotó: YouTube

– Ez akkoriban annyira új volt, hogy senki sem tudta pontosan, mire jelentkezünk – kezdte a két évtizeddel korábbi történet felidézését Szabolcs. – Én akkor végeztem testnevelés szakon, és azt hittem, valamilyen fizikai próbatétel lesz. Gondoltam valami olyan lesz, hogy fussatok le Kecskemétre, és aki utoljára összeesik, az megnyeri. Az első válogatók még 2001-ben történtek, de akkor nem indult el. Kitöltöttünk valami papírt, és egyszer elmentünk, és akkor mondták, hogy majd jelentkezni fognak, és egyszerűen semmi jelentkezés. Pár hónapra rá szóltak, hogy bizonytalan ideig elmarad – mesélte, hozzátéve: a szeptember 11-i terrortámadások miatt döntött a csatorna a halasztás mellett.

Szabolcs elárulta: természetesen volt benne némi exhibicionizmus, ám nem voltak "világmegváltó tervei". Majka kapcsán megjegyezte: elismeri, nagyon szép teljesítmény, amit 20 év alatt letett az asztalra. Emellett azt is felfedte: noha más körökben mozognak, más életet élnek, a mai napig tartják a kapcsolatot, airsoftozni szoktak közösen.

Celeb helyett rendőr lett

Szabolcs elárulta: a közszereplés helyett a rendőri szakmát választotta. Immár 14 éve dolgozik rendőrként. Nem volt számára nagy váltás a nyilvánosság előtti életből átkerülni a hatóságokhoz, ugyanis elég hamar kilépett a reflektorfényből, méghozzá direkt.

– Nem is volt az én világom az ilyenfajta ismertség. Nekem egy borzasztó nagy egzisztenciális ugrás volt a ValóVilág, nyertem egy lakást, nyertem 12-szer 600 ezer forintot és egy kocsit, meg két utat, de ez a világ nem az én világom. A barátaim is tudják, hogy nekem szükségem van arra, hogy állandó bevételem legyen, ami kiszámítható – magyarázta a nem mellesleg közgazdászi végzettséggel is bíró Szabolcs. A média világa ezt nem adta meg számára, ezért nem vonzotta igazán. Ennek ellenére, amikor kijött a villából, azt hitte, "meg fogja váltani a világot", ám rá kellett döbbennie: ez nem így van. Pedig az első hetekben olyan nagy volt a népszerűsége, hogy csak éjjel tudott elmenni bevásárolni, mert máskülönben megrohamozták az autogram-kérők.

Szabolcs egyébként a beszélgetés során nagyon jól szemléltette a döntései hátterét. Akik ugyanis ismerték, ismerik, azok számára nem az volt meglepetés, hogy rendőr lett, hanem hogy jelentkezett a ValóVilágba. A műsor kapcsán megemlítette: bár kívülről izgalmasnak látszik, bent lenni nagyon unalmas. Épp ezért nem is követte a későbbi adásokat.

– Ott vagy bent, semmilyen külső inger nem ér téged. Én nagyon kevese alszok, 6-7 órát, de ott 10-12-t aludtam, mert nem volt semmi inger.

A beszélgetés során arról is szó esett: Szabolcs kétszeres apuka, egy 18 éves és egy kétéves lánya is van.