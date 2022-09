Különös dolgot vettek észre Vilmos herceg rajongói édesapja királlyá avatásán

Szombaton hivatalosan is királlyá avatták III. Károlyt. A Szent Jakab-palotában tartott ceremónián többek közt idősebbik fia, Vilmos is jelen volt: nem csak azért, hogy édesapját támogassa, de mint Wales új hercege is – ez a cím ugyanis rá, mint trónörökösre szállt Károly koronázását követően. Az eseményen készült fotókat böngészve azonban többen kiszúrtak egy olyan részletet, ami sokakat ledöbbentett Vilmos rajongói közül, akik most azt kérdezgetik magukban: hogy nem vettük ezt eddig észre?!

Vilmos tanúként írja alá apja esküjét Fotó: AFP

A fenti felvételen azt a pillanatot láthatjuk, amikor a herceg tanúként szignálja az esküt, ami apját királlyá teszi. Ez volt az a jelenet, amire felkapta a fejét az internet népe, ebből ugyanis egyértelműen kiderült:

Vilmos balkezes.

Sokak szemében nőtt ezzel az eleve rendkívüli népszerűségnek örvendő méltóság. A közösségi oldalakon több balkezes is ámulattal figyelte, milyen magabiztosan kezeli a töltőtollat, és miképp lehetséges, hogy nem maszatolja, keni el a tintát ezen a fontos dokumentumon.