Vasárnapig lehet szavazni az Inspiráló Nőkre

Az október 6-i, Magyar Zene Házában megrendezésre kerülő gálán hét kategóriában adnak át elismeréseket, a kategóriák között a véleményvezéreké most először szerepel. A nomináltak listáját a jelölőbizottság állította össze, a győzteseket azonban ezúttal is a Femcafe.hu olvasói szavazzák meg. Az öt fős grémium tagjai ezúttal is olyan ismert és elismert művészek, médiaszakemberek, akik a saját hivatásuk meghatározó és sikeres képviselői: Rost Andrea – Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas operaénekes, érdemes művész, Szalai Vivien – író, újságíró, a TV2 hírigazgatója, Bereczki Zoltán – EMeRTon-díjas énekes, színművész, zenei producer, Rónai Egon – Prima Primissima-díjas újságíró, televíziós-rádiós műsorvezető, riporter, valamint Sajószegi Veronika, a Femcafe.hu főszerkesztője.

- A Femcafe.hu, a piac egyik legkiemelkedőbb női lifestyle portáljának olvasói nap mint nap találkozhatnak olyan emberi sorsokkal és történetekkel, amelyek a szerkesztőség tagjait is motiválják. Hosszú ideig saját platformunkon mutattuk meg az olvasóinkra és ránk is nagy hatással bíró nőket, 2018-tól azonban kiléptünk az online térből, megalapítva az Inspiráló Nők Díját. Boldogok vagyunk, hogy idén újra nagyszabású gálaesten díjazhatjuk a leginspirálóbb hölgyeket. A kiválasztásnál a neves jelölőbizottság a szakmai szempontok mellett a példamutató teljesítményeket, emberi értékeket is kereste. Legfőbb célunk, hogy ezzel a kezdeményezéssel lehetőséget adjunk az értékteremtő, sikeres és kreatív nők, valamint a hétköznapi hősök bemutatására, akik munkássága példaként állhat előttünk és ösztönző lehet a közösségük és a társadalom számára. A kategóriák kialakításakor törekedtünk arra, hogy a jövő reménységeit is támogassuk és motiváljuk a magunk eszközeivel – nyilatkozta a gála kapcsán a szülési szabadságáról a portálhoz visszatérő Sajószegi Veronika.

Bereczki Zoli: Számomra a nő a puhaság, a művészet, a szellemi lét.

- Mindenkinek van női és férfi minősége. Számomra a nő a puhaság, a művészet, a szellemi lét. Fontos, hogy állandóan jelen legyen az életemben ez az erő, hogy alkotni tudjak! – árulta el a jelölőbizottság másik tagja, Bereczki Zoltán.

Az egyes kategóriák jelöltjeit a Femcafe.hu részletesen is bemutatja, segítséget nyújtva az olvasóknak a döntésben.

A kategóriák:

1. A LEGINSPIRÁLÓBB DESIGNER 2022

2. A LEGINSPIRÁLÓBB GASZTRONÓMIAI TELJESÍTMÉNY 2022

3. A LEGINSPIRÁLÓBB HÉTKÖZNAPI HŐS 2022

4. A LEGINSPIRÁLÓBB FIATAL TEHETSÉG 2022

5. A LEGINSPIRÁLÓBB IFJÚ SPORTOLÓ 2022

6. A LEGINSPIRÁLÓBB CIVIL TELJESÍTMÉNY 2022

7. A LEGINSPIRÁLÓBB VÉLEMÉNYVEZÉR 2022

A díjról: