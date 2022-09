A Városliget fejlesztését hatalmas nemzetközi érdeklődés kíséri

A világ legelismertebb múzeumi és kulturális szakemberei előtt mutatta be a Liget Budapest projektet és a nemrég átadott épületeket Baán László, a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa Európa egyik legfontosabb kulturális fesztiválján, a spanyolországi Segoviában rendezett Hay Festiválon. Az innovációra és hagyományokra összpontosító négynapos nemzetközi rendezvényen nagy tetszést aratott Európa legnagyobb kulturális beruházása a szakmai berkekben és a látogatók körében egyaránt. Martha Thorne, az építészeti Nobel-díjnak tartott Pritzker-díj korábbi igazgatója úgy fogalmazott:

– A Liget Projekt keretében megvalósított kulturális fejlesztések a modern város új modelljét jelentik, hiszen a komplex kulturális terek, programok, kiegészülve a kortárs építészeti remekművekkel a jövő városainak élhetőségét teremtik meg.

A Városliget fejlesztése minden téren elismeréseket gyűjt be. A projekt szakmai berkekben is nagy sikert aratott Fotó: Ripost

Baán László szombaton a Múzeumok és az új urbanizmus című beszélgetésen kiemelte, hogy a Liget Budapest projekt nemcsak Magyarország legjelentősebb kulturális fejlesztése, hanem jelenleg Európa legnagyobb léptékű kulturális tartalmú városfejlesztési projektje, amely a világ egyik legelsőként, több mint 200 éve létrehozott városi közparkját, a Városligetet újítja meg.

– Európában egyedülálló komplexitású, sűrű kulturális szövetet hoztunk létre a Városligetben, amely felkeltette ennek a neves nemzetközi fesztiválnak is a figyelmét. Egy város vonzerejét azok a kulturális rétegek jelentik, amelyeket az elmúlt évszázadok hoztak létre, és amelyek a modern korban is újra megélhetőek. Minden élő város hozzáad az örökölt kulturális rétegekhez, ezt tesszük mi is a Liget Budapest projekt megvalósításával: megőrizzük a régi értékeinket, megújítjuk őket, mint a Szépművészeti Múzeumot és a Millennium Házát, valamint hozzáadunk újat, világszínvonalon, mint a Magyar Zene Házát, és a Néprajzi Múzeumot – hangsúlyozta Baán László.

Hozzátette: – Már látjuk, hogy a Liget Projekt eddig megvalósított elemeit – a régi és új kulturális intézményeket a megújított zöld környezetben - már több millióan látogatták meg és azokat nagy elismerés és szeretet övezi. És mindinkább azt tapasztaljuk, hogy egyre jobban látja a nemzetközi közönség is, hogy Budapest történelmi szövete ezeknek a 21. századi csúcsteljesítményeknek a hozzáadásával tovább gyarapodott.

Ez pedig tovább növeli Budapest és az ország hírnevét s egyben turisztikai vonzerejét.

Baán László mellett a négy napos rendezvényen részt vett a Magyar Zene Háza tervezője, Sou Fujimoto is, aki az építészet jövőjéről és kihívásairól beszélgetett Martha Thorne-nal, az IE Egyetem építészeti és tervezési dékánjával, az építészeti Nobel-díjnak tartott Pritzker-díj korábbi igazgatójával. Az évtizedes hagyományokra visszatekintő, nagyszabású eseményen 17 ország több mint 100 meghívott szakembere ad elő, a fesztivál széleskörű kulturális programot kínál az építészet és a vizuális művészetek témájában, de aktuális irodalmi, történelmi, zenei témákat és a tudomány különböző szakterületeit is érintik a résztvevők.

Martha Thorne, az IE Egyetem építészeti és tervezési dékánja, az építészeti Nobel-díjnak tartott Pritzker-díj korábbi igazgatója, a Magyar Zene Házára kiírt nemzetközi tervpályázat zsűrijének elnöke kiemelte:

– A Liget Budapest Projekt keretében megvalósult Magyar Zene Háza példaértékű fejlesztés, mert tiszteli a zöld környezetet, választ ad a ház funkcionális elvárásaira úgy, hogy közben egyedülálló építészeti megoldásokat alkalmaz. Nagyon különleges élmény a számomra, hogy ebben a projektben a kezdetektől részt vehettem egészen az idei januári átadóig.

Sheila Cremaschi, a Hay Fesztivál igazgatója elmondta:

– A Liget Projekt a kezdetektől meghívást kap a Hay Fesztiválra, mert Európa legjelentősebb kulturális fejlesztéseként nagy érdeklődésre tart számot. Az idén a nemzetközi kulturális közösség kiemelt figyelemmel kísérte Sou Fujimoto előadását az elkészült Magyar Zene Házáról, és a bemutatót, amelyen Baán László a Liget Budapest Projekt eddig megvalósult kulturális fejlesztéseit ismertette.

A 2011-ben indult fejlesztés a park hagyományait szem előtt tartva, de 21. századi módon gondolja újra a városrészt. A Városliget, szemben a világ közparkjainak zömével, immár több mint száz éve nem csupán zöldfelületi rekreációs funkcióval, hanem jelentős kulturális tartalommal is bír, számos intézménynek, köztük az ország vezető képzőművészeti gyűjteményének, a Szépművészeti Múzeumnak ad otthont.