Tóth Gabi: Hol volt eddig ez a srác?

Őrjöngésbe torkollott Jósa Tamás produkciója a Sztárban sztár leszek! stúdiójában. A fiatal tehetség Bon Jovival érkezett a meghallgatásra, mert állítása szerint a stílusa közel áll hozzá, és a hangját is könnyebb levenni – ugyanakkor van egy maszkos-beöltözős zenekara is, a Divided, akikkel rock-metál számokat játszanak. Tamás fiatalabb korában nem csak a színpadon éle ki magát, hanem rengeteget bulizott is. A féktelen partik már nem mindennaposak, ugyanakkor máig szereti szabadon felfogni az életet. Ezért jelentkezett a Sztárban sztár leszek! műsorába is, ahol a mesterek egytől egyig imádták a produkcióját, kénytelenek is voltak megküzdeni érte.

Állva szurkolt Tóth Gabi Tamásnak

Tamás énekét ovációval jutalmazta a közönség, de például Tóth Gabi is állva ünnepelte őt. A mentor a Borsnak valóságos ódákat zengett a versenyzőről:

– Néztem a produkciót, és az a kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy mégis hol volt eddig ez a srác? – kezdte Gabi, aki elmesélte azt is, hogy milyen volt látni Tamást a színpadon.

– Iszonyatosan nagy energiája van. Olyan kiállással rendelkezik, amilyet nagyon ritkán látni. Életemben nem hallottam még ilyen hangot. Vallom, hogy a nők nem tudnak ilyen magasan énekelni. A fiúknak van egy kis problémájuk vele, de ő valójában nem egy olyan karakter, aminek mutatja magát. Egyáltalán nem nagyképű. Alázatos és borzalmasan tehetséges – tette hozzá.