Sosem történt még ilyen a Séfek Séfe konyháján: Kibontakozó szerelmükről vallott két versenyző

Pénteken két ember is búcsúzott a Séfek Séfe stúdiójától, ám ez nem csak a főnyeremény elvesztése miatt egy tragikus történet. A két búcsúzó nem más volt, mint Papp Béla és Pereszlényi Alexandra. Aki figyelemmel követi a műsort, tudhatja, hogy kettejüket gyengéd szálak kezdték el egymás felé fűzni. Az előző adásban Béla beismerte, hogy igenis tetszik neki Alexa. Filmbe illő volt, ahogyan mindketten egyszerre esnek ki, és nem is maradt más számukra csak egymás. Ennek ellenére, amikor megkerestük a fiú szívének választottját, ő teljesen máshogy vélekedett kettejük kapcsolatáról.

Fotó: TV2



– Az való igaz, hogy kettőnk között elindult valami a verseny és a forgatások alatt, de ez nagyjából annyiban is maradt – szögezte le már az elején Alexandra. – A legnagyobb problémát az okozta, hogy sajnos a Béla nekem egyáltalán nem az ideálom. Hiszek abban, hogy van férfi és nő közötti barátság, és reménykedem is abban, hogy ez a barátság kettőnk között meg is marad – nyilatkozta a lapunknak Alexandra, aki az elmúlt hetekben sok kihívással került szembe.

– Nagyon sokat kivett belőlem és olyan szinten hozta ki belőlem a stresszt és a feszültséget, hogy azt elmondani sem tudom. De félreértés ne essék, mert ha őszinte akarok lenni, minden egyes pillanatát élveztem a műsornak. Tényleg össz-vissz arról van szó, hogy nagyon kimerítő volt mind mentálisan, mind fizikailag – tette hozzá.