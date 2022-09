Kihúzták a gyufát Krausz Gábornál, teljesen kiakadt

A ma esti Séfek Séfében angol reggeli készítésével bízzák meg a versenyzőket. Hatalmas a nyüzsgés, tapintható a feszültség a konyhán, a fekete csapat séfe, Krausz Gábor pedig teljesen érthető módon ki is akad, amikor a versenyzői látszólag egyáltalán nem képesek követni az utasításait.

– Eljött az a pont, amikor beigazolódott, hogy elbízták magukat. Megint. És hiába próbálok rendet tartani, káosz van – kezdett bele Krausz Gábor, akiről lerí, hogy teljesen kiakadt csapatának slendrián munkavégzése miatt. Emiatt a hanyagság miatt pedig nem is volt várható más, problémákba ütköztek a rájuk kiszabott feladat megoldása közben. Krausznak ennél a pontnál lett elege, láthatólag lemondott kuktáiról.

Forrás: TV2



– Nem sikerült jól a keksz, vékony is lett, ezért ki is száradt, meg is égett, de rájöttem; miért idegeskedjek én? Én innen nem fogok kiesni. Nem fogok főnyereményt nyerni. Én nem fogok ebbe beleőszülni. Ha így akarnak dolgozni, akkor így dolgoznak, aztán majd kiesnek – tette hozzá lemondóan.

Ha kíváncsi, hogy ennek ellenére a fekete csapat abszolválni tudja-e a feladatot, nézze a ma esti Séfek Séfét a TV2-n!