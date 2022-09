Nagy Ervin és Sipos Imre: Barátok a pályán kívül, ellenfelek a versenypályán

A két színész hónapok óta együtt, mégis egymás ellen tréningezik, ugyanis október első hétvégéjén a Nemzeti Vágta versenypályáján indulnak majd mindketten a közkedvelt Jótékonysági Sztárfutamban. A lovaglásról, versenyszellemről, az edzésről, és persze barátságukról is meséltek a közelgő megmérettetés kapcsán:

„1995-ben találkoztunk Ervinnel a Színművészeti Egyetemen, így már lassan 27 éve tart a barátságunk. Már az első pillanattól kezdve éreztem, hogy van köztünk egy erős kötelék, szimpatizáltunk egymással, és hamar barátok is lettünk, ami szerencsére a mai napig töretlen” – mondja Imre.

„Imre olyan ember, akit, ha felhívnék, hogy ottragadtam az Északi-sarkon, akkor is értem jönne. És ez oda-vissza igaz, ez egy nagyon mély barátság. A Vágta miatt már jó ideje elkezdtünk közösen edzeni. Kijárunk Imréhez Mogyoródra, ahol a saját lovain lovaglunk. Így, hogy vannak saját lovai, könnyebb, hiszen csak szól nekem, és ha mindkettőnknek jó, akkor már megyünk is lovagolni! Nagyobb élmény annál, mint hogy a Gödöllői-dombságban lovaglunk, gyönyörű hátasokon, csodálatos panorámában, nem is nagyon lehet!” – tette hozzá Ervin.

És hogy hogyan készülnek a 15. Nemzeti Vágtára? És vajon mennyire versengő típusok a való életben?

„Mostanában próbálok súlyt veszteni, hiszen az jelentős versenyelőny, ha a lovas könnyebb a lovon. Mentálisan is készülök a megmérettetésre, mivel az az egy-két perc, ami a verseny időtartamát jelenti, nagyon nagy koncentrációt és odafigyelést igényel. Ilyenkor nem lehet hibázni” – mesélte Imre.

„Mi pedig közösen szoktunk lovagolni a lányommal , ezzel is készülök a versenyre. Vettem neki egy saját lovat, így sokszor kilovaglunk terepre -veszi át a szót Ervin. „Egyébként nem mondom, hogy nem szeretek versenyezni, mert régen is versenysportoltam… De nem minden áron akarok nyerni. Fontosabbnak tartjuk Imrével, hogy hazajussunk épségben. Édesapa vagyok, van már egy lányom. Illetve most már lassan három... – tette hozzá mosolyogva.

„Jó érzéssel tölt el, hogy együtt versenyezhetek a barátommal, mert bár ellenfelek leszünk, ettől még alapvetően ez a lovak versenye. Egymás ellen indulunk ugyan, de eszünk ágában sincs ezért kilökni a másikat a pályáról, vagy bármi szabálytalan dolgot elkövetni. Éppen ellenkezőleg, szerintem nyerjen a legjobb! Kifejezetten örülnék, ha Ervin nyerné meg a futamot, mivel neki eddig még nem sikerült, és nagyon megérdemelné” -mondta el Imre.

Abban pedig teljesen egyetértenek, hogy a tavalyi győztes, Bács Péter (a Drága örökösök című sorozat sztárja) talán a legesélyesebb a győzelemre, és így egyben ő lehet a legnagyobb ellenfelük is. De Széchenyi Krisztián táncművészt, a híres Széchenyi család sarját sem hagynák ki az esélyesek sorából, ugyanis a tavalyi igen szoros versenyen ő is előkelő helyen végzett, és rendkívül jó lovasnak tartják.

Hogy ki lesz a legjobb a Mercedes-Benz Hovány Jótékonysági Sztárfutamban 2022-ben, az október 1-jén és 2-án kiderül!