Nagy bejelentést tett Kis Grófo: mérföldkőhöz érkezett az élete

A mulatós-sztár soha nem titkolta, hogy hisz Istenben, azonban most egy újabb mérföldkőhöz érkezett az élete. A Hit Gyülekezetében teljesen befogadta Jézus Krisztust a szívébe. Hogy miért pont most érkezett el az életében ez a hatalmas változás, erről is beszélt a Reggeliben.

Kis grófo eddig is hitt Istenben, de ez az esemény most igazán jelentőségteljes volt számára.

Most volt az az idő, hogy befogadjam a Jézust a szívembe, sokkal könnyebben el tudom engedni a dolgokat

– mesélte a mulatós a Reggeliben, aki már hat éve tervezi, hogy áttér a római katolikus hitről. Grófót a lelki megújulásban édesapja is segítette, aki halála előtt fél évvel mondta el a megtérő imát, ami nagyon nagy hatással volt rá.

Ezelőtt is áldottnak éreztem magam, de most még jobban érzem magamon, valamiért ezt az a hit hozta el nekem

– mesélte a zenész, aki ezentúl azt tervezi, hogy dicsőítő dalokat is fog készíteni, de ez nem jelenti azt, hogy elhagyja a mulatós számokat.