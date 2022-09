Nagy bejelentést tett Bochkor Gábor

Szeptember 26-tól 30-ig öt városba látogatnak el az ország leghallgatottabb reggeli műsorának sztárjai: Bochkor Gábor, Lovász László és Háder György, akik még soha nem vezettek műsort ilyen közel a hallgatókhoz. A műsor stábja megszámlálhatatlan meghívást kapott az ország minden szegletéből, akik közül kiválasztották azt az öt rajongót, akik vendéglátóként a műsorvezetőket és a környéken lakó Bochkor rajongót is örömmel fogadják az otthonuknál.

„A tavaszi turné előtt jött az ötlet, hogy minden állomáson látogassunk meg az otthonában egy rajongót, akihez tényleg úgy megyünk vendégségbe, mintha rokonok lennénk. Minden látogatás nagyon személyesre sikerült, amit mi is nagyon élveztünk, ezért arra gondoltuk, hogy most ősszel nem csak a látogatásoknak, hanem az egész turnénak szeretnénk egy személyesebb hangulatot adni, ezért a teljes műsort a hallgatók háza mellé költöztetjük. Nem csak mi megyünk, hanem csatlakoznak hozzánk a vendéglátó városok legnépszerűbb zenekarai is, így megismerhetünk öt új együttest, akiknek országos bemutatkozási lehetőséget adunk a műsorban.” – mondta el Bochkor Gábor a hazai rádiózás ikonja.

Értékes nyeremények, játékok és minikoncert a Szívesen + Turnén!

Az Szerencsejáték Zrt. Ötöslottó Szuperkoncert jóvoltából hallgatóink exkluzív koncertélményt és meet&greet lehetőséget is nyerhetnek, az október 1-jei Szuperkoncert fellépőivel; Rúzsa Magdival a Valmar tagjaival és a Follow the Flow-val. A Turnén velünk lesz a Magyar Posta, így az iCsekk applikáció jóvoltából minden reggel 100 000 Forint készpénzt nyerhet egy szerencsés helyszínre látogató Bochkor hallgató. A formabontó koncepcióval a Bochkor stábja minden érintett városban lehetőséget ad egy helyi zenekarnak arra, hogy élőben bemutatkozzanak a Retro Rádió piacvezető reggeli műsorában.

A Szívesen+ Turné őszi menetrendje: