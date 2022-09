Laky Zsuzsi: 30 felett találtam meg a nőiességem

Nosztalgikus képet osztott meg Instagram-oldalán Laky Zsuzsi. Immár 19 éve, hogy Miss Európának választották Párizsban.

Dicsérő kommentek árasztották el a fotót, a szintén ex-szépségkirálynő Horváth Éva például ezt írta:

– Az a durva, hogy pontosan így nézel ki most is. Indulj most is!

Bódi Sylvi pedig így méltatta:

– Amikor még a természetes nők voltak a divatban… (Mondjuk nálam még most is.) Gyönyörű voltál, vagy és leszel. Örök klasszikus szépség.

A Bors felkereste Zsuzsit, aki a mai napig a természetességre törekszik, és tökéletes egyensúlyban van magával.

Nem lennék újra húszéves. 30 felett találtam meg igazán önmagam, a nőiességem.

A mai húszévesek egyébként is teljesen mások, mint mi voltunk. Nagyon jól érzem most magam, senkivel sem cserélnék. Nincs bajom az idő múlásával, persze, kicsit nehéz elfogadni, de azt vallom, hogy kornak megfelelően kell jól kinézni, abból kihozni a legtöbbet. Nem tetszik, amikor a hírességek agyonplasztikáztatják magukat.

Mint mondja, az ő idejében másképp kellett menedzselniük magukat, ma már teljesen más a helyzet a közösségi oldalak világában, amit nem igazán helyesel.

– Ez a kifelé élés nem nekem való. Volt, hogy rám szóltak, hogy tegyek már ki több képet Instagramra, gyűjtsem a követőket.

De én megalázónak érzem, hogy manapság ezen számok alapján ítélnek meg.

Azért persze próbálom felvenni ezt a fonalat, a munkám része is, hogy jelen legyek, és szívesen osztok meg számomra kedves fotókat.

Mikor 19 évvel ezelőtt elnyerte a koronát, rengeteg ajtó nyílt meg előtte, olyan szerződéseket kapott, és olyan helyekre utazhatott, amiről nem is álmodott volna. A család azonban mindig fontos szerepet töltött be az életében, és nagy vágya volt, hogy férje, majd gyerekei legyenek, ami meg is valósult. A lila öves brazil Jiu-Jitsu MMA harcos Dietz Gusztival két kislányuk van, 8 és 11 évesek.

– Pont vasárnap lesz a 12. házassági évfordulónk, és 14 éve már, hogy együtt vagyunk – árulta el a Borsnak Zsuzsi. A romantikus ünneplés azonban egyelőre elmarad.

– Én jógatáborban leszek aznap, Guszti pedig egy rendezvényen – mesélte nevetve. – De biztosan bepótoljuk majd. Van segítségünk, anyukámék tudnak vigyázni a lányokra, szóval

sokat tudunk kettesben is lenni.

S hogy bővítenék-e a családot:

– Jaj nem! – szögezte le nevetve. – Guszti szeretné, de nekem, azt hiszem, nem lenne türelmem már újrakezdeni a babázást.