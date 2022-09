Elájult szex közben, kórházban tért magához a színésznő

Kelly Ripa neve talán a hazai tévénézőknek annyira nem cseng ismerősen, ám tény, hogy az Egyesült Államokban nagy népszerűségnek örvend. Ő volt többek közt az All My Children című szappanopera, valamint a Hope & Faith sitcom egyik sztárja, összesen pedig vagy 40 filmben és sorozatban szerepelt. Így nem is csoda, ha önéletrajzi könyv írására adta a fejét, melyből már ki is szivárgott néhány részlet. Az egyik ilyenben arról mesél: egy alkalommal a férjével szexeltek, amikor elájult. Amikor magához tért, már a sürgősségin volt.

Kelly Ripa szex közben ájult el Fotó: AFP

Az orvosok két cisztát találtak a színésznő petefészkében, ő mégsem emiatt aggódott, hanem hogy férje miként öltöztette fel őt. Hát nem túl stílusosan: a férfi ugyanis egy balett-trikót, egy buggyos mackónadrágot, és egy tipikus "pasifogó" magassarkút adott rá. Ez a szett alighanem kínosabban érintette, mint maga a tény, hogy szex közben került kórházba...

(Origo)