Jön a Ding Dong 2 – Csonka András: „Menő lesz!”

Nagy bejelentést tett Csonka András a Facebookon:

„Ősszel újra támadok a dingdong 2-vel”, jelentette be a nagy hírt. A színész a Borsnak elárulta, még nincs hivatalos premierdátum:

– Pontos időt még nem tudok mondani. A dal kész, de még várat magára a klipforgatás. Színészként most több darabban is próbálok, ezért elég nehéz összeegyeztetni. A dal csak annyiban folytatása a Ding Dongnak, hogy ugyanúgy pozitív és vidám életérzést sugall. Vagyis mosolyogj akkor is, ha semmi okod rá. A mai világban ez hatványozottan fontos.

A színész azt is elárulta, hogy bár egy teljesen új hangzású dalról van szó, a „dingdong” szókapcsolat meg fog jelenni benne.

A Bors arról is kérdezte, felcsendül-e esetleg más énekes hangja is az új slágerben, mire Csonka nevetve azt felelte:

– Nem! Nem osztom meg senkivel, ez csak az enyém.

– Az eredeti Ding Dong az 1975-ös Eurovíziós Dalfesztivál győztes holland dala, én csak a magyar feldolgozást énekeltem. De ez a mostani dal teljesen új lesz – szögezte le Bandi, aki a készülő klipről csak ennyit árult el: „menő lesz!”