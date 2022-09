Titkolóznak a hatóságok II. Erzsébet halála körül, vajon mit hallgatnak el?

Igen fura helyzetre hívta fel a figyelmet a Daily Star a szeptember 8-án, a skóciai Balmoral-kastélyban elhunyt II. Erzsébettel kapcsolatban: hiába telt ugyanis le a gyászidőszak, az uralkodó halotti anyagkönyvi kivonatát továbbra sem hozták nyilvánosságra, annak ellenére, hogy közokiranak minősül, amihez bárkinek kötelező hozzáférés biztosítani. Ráadásul a sajtóorgánum – más lapokkal együtt – többször is megpróbálta kikérni az iratot, ám sokáig még azt sem árulták el az illetékes hivatalban, hogy az egyáltalán létezik-e.

Szeptember 19-én helyezték végső nyugalomra a néhai uralkodót Fotó: AFP

Rejtegetik vagy sosem volt?

Ha a királynő Angliában hunyt volna el, nem lenne mit kikérni – írják –, ugyanis az az 1836-ban hozott törvény, ami többek közt a halálesetek rögzítését is elrendeli, az uralkodócsaládra nem vonatkozik. Igen ám, de II. Erzsébetet Skóciában érte a halál, ahol azonban egy 1965-ös törvény értelmében egy héten belül jelenteni és rögzíteni kell az elhalálozást, majd pedig halotti anyakönyvet kiállítani. És itt kezdődik a probléma. A brit lap ugyanis több alkalommal is kérte az ügyben illetékes NRS-től (National Records of Scotland) a papírt, ám ők először elhajtották az újságírókat, és arra a kérdésre sem voltak hajlandóak válaszolni, hogy egyáltalán birtokában vannak-e a kérdéses iratnak, később pedig egy szűkszavú közleményben azt írták, a gyászidőszak leteltéig semmit sem kívánnak hozzátenni a kérdéshez.

Meglepő módon azonban a gyászidőszak letelte után sem reagáltak érdemben a kérése, sőt, még ekkor sem voltak hajlandóak elárulni, hogy egyáltalán létezik-e a halotti anyakönyv (mely nem csak a halál tényét, de pontos helyét, idejét, valamint a halál okát is tartalmazza). A Daily Star végül a Buckingham-palotához fordult, feltéve a kérdést, hogy miért tartják vissza a néhai királynő halotti anyakönyvi kivonatát.

A következő csavar

És itt jött a következő meglepetés: a palotában nem tudtak arról, hogy bármilyen visszatartás lenne, illetve hogy a papír nem lenne elérhető – és láss csodát: pár órával később a skót hivatal is kiadta közleményét, miszerint a királynő halálát valóban rögzítették, méghozzá szeptember 16-án Aberdeenshire-ben, az erről szóló hivatalos iratot pedig hamarosan közreadják. Tegyük hozzá: ezt továbbra sem tették meg...