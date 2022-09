Hihetetlen, mit küldött a Buckingham-palota a szülinapos magyar nagyinak

Tündéri történetet osztott meg a Borssal Timi, aki néhány éve, egészen pontosan 2017-ben veszítette el a nagymamáját. Rozália néni rendkívül szép kort ért meg, 101 évig élt, és hatalmas rajongója volt a szeptember 8-án elhunyt II. Erzsébetnek.

Rozália nagyon szerette a brit királynőt Fotó: PA / Northfoto

A korukon kívül több hasonlóságot is észrevett, nevezetesen, hogy mindketten szeretik az elegáns ruhákat és a pezsgőt. A nagymama családja ezért nem mindennapi ötlettel rukkolt elő 2014-ben, nem sokkal Rozália 98. születésnapja előtt.

– A férjemmel rákerestünk a neten, és találtunk egy címet a Buckingham-palotához. Próba szerencse alapon írtunk nekik egy levelet, ami arról szólt, hogy a nagymamám mekkora rajongója II. Erzsébetnek, és most lesz a születésnapja. Legfeljebb abban bíztunk, hogy hónapokkal később érkezik egy rövidke, hivatalos válasz, de nem így lett. Körülbelül másfél hét telt el, akkor érkezett egy nagyon szép, díszes boríték a palotától, amiben boldog születésnapot kívántak a nagyimnak, és kifejezték azt is, mennyire örülnek annak, hogy II. Erzsébetnek Magyarországon is vannak rajongói – árulta el a Borsnak Timi, aki arra is magyarázatot adott, a királynő helyett miért egy udvarhölgy írta alá a levelet: II. Erzsébet ugyanis csak olyanoknak adhat aláírást, akikkel már legalább egyszer személyesen is találkozott.

A nagymama a Buckingham-palotából kapott levelet születésnapjára Fotó: Bors

A királynő emellett egy fotót is küldött a családnak, amin Fülöp herceggel látható.