Hány hetes terhes vagy? - szegezték neki a kérdést Kulcsár Edinának

Sokan kíváncsiak arra, hány hetes terhes Kulcsár Edina. Erről árulkodik a korábbi szépségkirálynő Instagram-oldalán elindított kérdezz-felelek játék is, ahol a legtöbb kérdés ezzel kapcsolatban érkezett.

Nagyon-nagyon az elején vagyok. Örültem volna, ha megtarthattam volna magunknak a baba hírét még pár hétig, de nem jött össze. Éppen ezért nem igazán szeretnék még egy darabig beszélni a várandósságomról. Majd a 2. trimeszterhez érve ígérem, többet osztok meg a babavárásomról

- válaszolta rajongójának Edina, aki azt is kifejtette, a TV2 Dancing with the Stars című műsora miatt állt a nyilvánosság elé a hírrel még a terhesség 12. hete előtt.