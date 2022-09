Berki Mazsi leendő anyósa már most háborog a jövőt látva

Egyre több hír jelenik meg arról, hogy Berki Krisztián özvegye, Mazsi egy titokzatos férfi oldalán találta meg a boldogságot. A pletykák szerint a szerelem már hónapok óta tarthat, amivel önmagában nem lenne semmi probléma, hiszen Mazsi felnőtt ember, aki azt csinál, amit csak akar, de mégiscsak furcsa annak fényében, hogy Berki Krisztián gyermekének édesanyja még mindig azt kommunikálja, hogy felemészti őt a gyász.

Tény, hogy Mazsiban egy erőszakos kapcsolat emléke él, így bizonyára megnyugtatja a lelkét, hogy van valaki, aki gyengéden szereti őt. Krisztiánnal a kapcsolatuk utolsó hónapjaiban már megromlott a viszonyuk, verbális és fizikai erőszak áldozata lett a fiatal feleség, erről bővebben a Borsnak beszélt korábban. Ilyen élményekkel a háta mögött nem csoda, hogy igyekszik megtalálni önmagát és a boldogságot is, a furcsa csak az, hogy erről nem hajlandó nyilvánosan beszélni.

A fiatal édesanyát a napokban a reptéren látták, állítólag az új férfivel és a kislányával hármasban hagyták maguk mögött a dolgos hétköznapokat, hogy egy kicsit kikapcsoljanak.

Az elutazásukkal azonban nem ült el a körülöttük terjengő pletykaáradat intenzitása, sőt! A közösségi oldalakon kommentelők szívesen beszélik ki egymás között, hogy Mazsinak hogy kellene, vagy hogy illene gyászolnia, illetve azt is, hogy ki lehet a titokzatos férfi, akivel szerelembe esett.

A hozzászólók között a minap felbukkant Mazsi szerelmének édesanyja is, aki kendőzetlen őszinteséggel tárta a nagyérdemű elé, hogy mit is gondol a fia új kapcsolatáról. A nő azt írta - reagálva arra, hogy Mazsi miatt a fia is celeb lesz - hogy:

"Nem vágyik erre, hidd el. Ő nem ez a kategória. Kinek hiányzik, hogy folyton csámcsogjanak rajtad?"

Az asszony a kommentelőket arról is felvilágosította, hogy a pletykákkal ellentétben a fia nem nős és - ami rossz hír Mazsinak - a reményei szerint nem is lesz az....