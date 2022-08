VV Anett fenyegető levelet küldött, kikéri magának, hogy drogozott

Béres Anett csak nemrég számolt be arról először, hogy milyen hallucinációkat élt át a teaszeánsz során, mi miatt szenvedett olyan súlyos sérüléseket, hogy hetekig kellett a kórházban ápolni. Most mégis szeretné jobb színben feltüntetni magát, és azt mondja, a súlyos hallucinációs állapotot előidéző ayahuasca nem is drog. Sőt, azt követelte az Origótól, hogy ezt töröljék minden cikkükből, különben perel. A lap azonban nem töröl, el is árulták, miért.

VV Anett már otthon lábadozik, a drogos szeánsz után jó ideig volt kórházban, az életét az orvosoknak köszönheti.

Az ügyben már a rendőrség is nyomoz: kábítószer birtoklása bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt egy 38 éves szentendrei nőt hallgattak ki gyanúsítottként a siklósi nyomozók.

Az ayahuascáról közismert, hogy súlyos hallucinációkat okoz – írja a fenyegető levélre reagálva a lap. VV Anett a Wikipédia oldalára hivatkozik, az azonban mindjárt az első sorban azt írja: "az ayahuasca tudatmódosító hatású főzet". Ráadásul a hatóanyaga a DMT, ami Magyarországon tiltott kábítószer.

Korábban Zacher Gábor mondta el az ügy kapcsán, hogy a szóban forgó szertartáson fogyasztott ayahuasca is tudatmódosító hatással rendelkező növények elegye, amivel Zacher szerint nagyon óvatosan kell bánni, ugyanis akár 14-16 órán át tartó hallucinációt is okozhat.

A hatóanyag, amit tartalmaz, itthon listázott kábítószernek számít.

A toxikológus azt is hozzátette, hogy a szer hatását a használó aktuális lelkiállapota is befolyásolhatja.

Előfordulhat továbbá, hogy a fogyasztó benneragad a hallucinációs állapotban, ahonnan gyógyszeres kezeléssel lehet visszahozni.

Sőt, Zacher Gábor szerint akár évek múlva is visszatérhet a hatása.