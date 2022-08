Újabb hírek Fekete Dávid ügyében, ismét döntött a bíróság

Mint arról korábban lapunk is beszámolt, az ügyészség fellebbezést nyújtott be az ellen, hogy kiengedték a rácsok mögül Fekete Dávidot, miközben az énekest július 5-én helyezték házi őrizetbe. Múlt héten a Győri Törvényszék jóváhagyta a Járásbíróság döntését, azaz marad a házi őrizet Fekete Dávid számára, aki akár 15 év börtönbüntetést is kaphat az ellene felhozott vádpontok alapján: 320 milliós csalás és sikkasztás miatt kell bíróság elé állnia.

A Bors friss információi szerint a mai napon az énekes házi őrizetét másodfokon is helybenhagyta a bíróság.

Munkája van Fekete Dávidnak

Ügyvédje, Dr. Kaposi Gergely a Blikknek korábban elárulta: Dávid a körülményekhez képes igyekszik normális kerékvágásban élni az életét, melynek részeként bejelentett munkahelye is van.

– Otthonról dolgozik Dávid, ám azt egyelőre nem szeretnénk elárulni, pontosan mivel is foglalkozik. Rendes, bejelentett munkahelyről van szó. Mindemellett több, fiatalokat segítő nonprofit szervezettel is kapcsolatban áll, akiknek szintén sokat segít. Ezek vallási kötődésű szervezetek, de Dávid a vallási vezetőjével is rendszeresen tartja a kapcsolatot – magyarázta az ügyvéd, hozzátéve: az énekes rendkívül örült, hogy nem került újra rácsok mögé.

– Nagyon örült, amikor kiderült, hogy a Törvényszék jóváhagyta a Járásbíróság döntését, miszerint továbbra is szabadlábon védekezhet. Óriási teher volt ez neki, hogy nem lehetett pontosan tudni, mikor és milyen döntés születik majd, de mi természetesen bíztunk abban, hogy nem kell visszamennie a börtönbe.